EQUITAZIONE, SOTTOSEGRETARIO MAGONI A CAMPIONATI EUROPEI MILANO: SPETTACOLO UNICO, LOMBARDIA SI CONFERMA PROTAGONISTA IN GRANDI EVENTI SPORTIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 2023 – “Il FEI Jumping European Championship 2023 di Milano è uno spettacolo unico, ricco di adrenalina e competizione. Una meravigliosa avventura sportiva che renderà la Lombardia palcoscenico di un altro grande evento internazionale”. Queste le parole di Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia, che oggi ha assistito alle gare del Jumping European Championship Milano 2023 – FEI, in programma all’Ippodromo Snai San Siro di Milano fino al 3 settembre.

“Regione Lombardia – sottolinea il sottosegretario – conferma il suo impegno nei confronti dello sport e dei grandi eventi sportivi come il FEI Jumping European Championship 2023, capaci di raccontare la preziosa tradizione sportiva della nostra regione e rilanciare sempre di più lo sport italiano”.

“Il Campionato Europeo – conclude Lara Magoni – carico di tensione sportiva, che vede sfidarsi i migliori atleti e cavalli del panorama mondiale in una cornice unica e suggestiva. Qui verranno assegnati i titoli europei a squadre e individuali. Inoltre, i migliori staccheranno anche il pass per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una competizione, dunque, di altissimo livello in cui sono certa che gli atleti, provenienti da ben 24 Paesi diversi, daranno il massimo anche per regalare ai tifosi gare memorabili”.

Redazione