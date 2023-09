Incendio sul tetto di un’azienda a Bedizzole, grave consigliere comunale

(mi-lorenteggio.com) Bedizzole, 31 agosto 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.20, in via Campagnola, è avvenuto un grave infortunio sul lavoro. Il consigliere comunale di Bedizzole Gianfranco Amicabile, di 48 anni, è stato travolto da una fiammata mentre lavorava sul tetto di un capannone driportando gravi ustioni di 2° e 3° su tutto il corpo. Coinvolta anche una donna di 45 anni, valutata sul posto e non ospedalizzata.

Sul posto i vigili del fuoco di Brescia, gli operatori dell’Asst del Garda e i carabinieri di Desenzano e i sanitari del 118, intervenuti con l’elisoccorso. Il consigliere, dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato in elicottero all’ospedale Borgo Trento di Verona.

V. A.