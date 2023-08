LA NOTTE DELLO SHOPPING: LO SBARACCO DI ABBIATEGRASSO L’8 SETTEMBRE

(Mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 31 agosto 2023 – Venerdì 8 settembre Confcommercio Abbiategrasso, sempre in prima linea nella valorizzazione del comparto commerciale cittadino, organizza un’altra apertura straordinaria serale dei negozi di Abbiategrasso, a partire dalle ore 21:00. La manifestazione si chiamerà La Notte dello Shopping: Lo Sbaracco. Occasioni da non perdere per uno shopping sotto le stelle, dopo il successo dell’apertura serale che è stata proposta il 7 luglio e che ha avuto un ottimo riscontro sul piano commerciale e una buona affluenza di pubblico.

Redazione

Prossimo evento in programma: venerdì 22 settembre, che oltre all’apertura straordinaria delle attività vedrà una serie di eventi culturali e ricreativi che dettaglieremo presto. Sotto Casa Mi Piace, è proprio il caso di ribadirlo!