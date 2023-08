Rho. Vetrina dello Sport il 9 settembre in piazza Visconti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 agosto 2023 – Al centro un tappeto gigante per garantire esibizioni in sicurezza, tutto intorno i gazebo con gli stand di ben quaranta associazioni sportive. La Vetrina dello Sport 2023 ripropone la formula già sperimentata negli anni scorsi, con grande successo, davanti al municipio di piazza Visconti.Il 9 settembre dalle 10 alle 19 il mondo dello sport locale si metterà in mostra, dialogando con i rhodensi interessati.Sono numerosi i gruppi che hanno aderito, alcuni di loro proporranno anche esibizioni della loro disciplina. Si tratta di: Sesamo, In Ballet, Asd City Dance Academy. Asd Ginnika 2001, Asd Judo Club, Abc Balletto Classico, Skating, Angel Dance Studio, Asd Escrime & Sport, Ms Dance Facetory, As Calcio Rhodense, Ciclistica Biringhello, Polisportiva San Carlo, Asd Tennis, Sport & Passion, In line 360, Club First Dance.Saranno presenti con i loro stand: Wa No Seishin dojo (Akido), Asd San Paolo, Ritmica Rho, Asd Natural Mente, Atletica, As Yoseikan, Ginnastica rho Cornaredo, Asd Gio Sport, Tiro con l’arco, Baseball Rho, Pallavolo Rho, Asd Lucernate, Rugby Rho, Kodokan, Jumping Villa Scheibler, Dojo Cornaredo, Skateboarding e Dojo Karate. Non mancheranno anche, con spazi informativi, Vespa Club, Avis comunale, progetto Campioni di lettura in vista della maratona di lettura del 30 settembre e Cor Protezione civile. La giornata dedicata alla promozione dell’attività sportiva in tutte le sue forme comporta alcune variazioni alla viabilità per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti: in piazza Visconti sarà disposto il divieto di sosta dalle 7 e fino alla fine della manifestazione. Le auto potranno aggirare la zona dedicata ai gazebo, costeggiando Villa Banfi e svoltando in via Meda.Dalle 9.30 alle 20 divieto di transito, anche per i residenti, all’interno della Zona a Traffico Limitato e in via Madonna, tra via Serra e corso Europa. “L’entusiasmo delle società sportive ancora una volta è trascinante – dichiara l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti – Le adesioni sono sempre più numerose, al punto che abbiamo dovuto aumentare gli spazi per garantire gazebo a tutti. La Vetrina ha una lunga storia, dal 2022 abbiamo incrementato le esibizioni, perché i rhodensi possano avere diretta conoscenza di varie discipline. Il merito di tutto questo è della Consulta dello Sport, che ha organizzato ogni particolare insieme con l’Ufficio Sport. Ringrazio tutti per l’impegno e la passione: l’appuntamento è in piazza Visconti, per una giornata all’insegna dello sport”.