Cassano d’Adda. Incidente per un ultraleggero precipitato, grave il pilota 63nne

(Mi-lorenteggio.com) Cassano d’Adda, 1 settembre 2023 – intorno alle ore 18.00, in via per Pozzo, un ultraleggero, per cause in fase di accertamento e precipitato. Il pilota un uomo di 63 anno, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario, giunto con l’elisoccorso. il ferito, dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.