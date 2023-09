Regione Lombardia, pubblicato su Burl, bando: Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo

Magoni, Sottosegretario Sport e Giovani: “Un bando per avviare i cittadini lombardi agli sport olimpici e paralimpici. Sono orgogliosa”.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2023 – Regione Lombardia sostiene il mondo sportivo lombardo con una dotazione finanziaria di 1.550.000 euro. In particolare le manifestazioni e gli eventi sportivi, riconducibili alle discipline olimpiche, paralimpiche e associate, come strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e valorizzare il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio, legati a vocazione e caratteristiche sportive, che verranno realizzati in Lombardia dal 1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024.

Lara Magoni, Sottosegretario con delega Sport e Giovani:

“Regione Lombardia ha predisposto un bando la cui finalità è avviare i cittadini lombardi agli sport olimpici e paralimpici. Sono orgogliosa che Regione Lombardia accompagni federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni sportive ed enti nel mettere in campo risorse straordinarie. Lo sport ha valori positivi imprescindibili per la nostra società civile e deve essere sempre più praticato perché è fonte di benessere psicofisico e inclusione sociale per coloro che lo praticano”.

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, esclusivamente i soggetti, con sede legale e/o operativa in Lombardia, quali: federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; enti di promozione sportiva; associazioni benemerite; associazioni e società sportive dilettantistiche; enti iscritti al registro del terzo settore; comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; enti locali anche in collaborazione con uno dei soggetti precedenti.

Il bando è organizzato su base trimestrale e prevede 4 periodi di apertura, ciascuno per ogni trimestre.

Le risorse prevedono una riserva del 10% a favore di eventi sportivi e manifestazioni paralimpiche organizzate da soggetti iscritti alla sezione paralimpica del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Un’ulteriore riserva del 5% è pianificata a favore di eventi sportivi di valore strategico regionale, seppur non di rilievo internazionale.

Il bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e l’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile, si terrà conto del punteggio di merito e del piano economico contenuto nella domanda di adesione al bando.

Il contributo concedibile è compreso tra un minimo di 2.000,00 e un massimo di 20.000,00 euro.