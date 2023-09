(mi-lorenteggio.com) Corsico, 2 settembre 2023 – Intorno alle ore 16.15, in via Diaz, 36, all’altezza dell’incrocio con via Mazzini, un ciclista di 19 anni è stato investito.

Sul posto è giunta un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa insieme alla Polizia Locale. Il ferito, dopo le prime cure è stato trasportato in codice verde in ospedale.

V. A.