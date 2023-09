Iniziative di settembre Anpi Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 2 settembre 2023 – Ecco le prossime iniziative promosse da Anpi Abbiategrasso.

Domenica 10 Settembre dalle 10, in Piazza Negri a Cassinetta di Lugagnano – Banchetto informativo e di tesseramento ANPI. Sarà un modo per incontrarci e scambiare opinioni. E per chi dovesse rinnovare o volesse fare la tessera, il momento giusto per farla.

Domenica 1 ottobre 2023 – Gita in pullman in un luogo insolito della Resistenza: Vezzano Ligure (Sp). La partenza avverrà da Abbiategrasso intorno alle 7 del mattino ed il ritorno è previsto per le 20. Il percorso è adatto a tutte le età e non presenta particolari difficoltà se non il leggero dislivello che separa il borgo di Vezzano Alto e Vezzano Basso. Il Programma prevede:

Ritrovo in piazza V. Veneto Abbiategrasso alle 7.00 e partenza con pullman

Arrivo a Vezzano e visita guidata nella mattinata accompagnati dall’Anpi Vezzano Ligure

Pranzo a Lerici (ristorante o libero al sacco)

Pomeriggio di visita libera a Lerici

Ripartenza per Abbiategrasso ed arrivo intorno alle 20.00

Costo: € 25 (viaggio con prenotazione obbligatoria) + €18 pranzo opzionale su prenotazione (o libero al sacco)

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a anpi.abbiategrasso@gmail.com

