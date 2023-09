Manuela Arcuri madrina della finale nazionale di MISS REGINETTA D’ITALIA 2023 – FOTO

Sette Miss lombarde in finale per il titolo. Conduce Sofia Bruscoli con Francesco Anania Tra gli ospiti Massimo Boldi, Serena Enardu, Pago e Giovanni Cacioppo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2023 – Manuela Arcuri, attrice e showgirl, icona della bellezza mediterranea, sarà la madrina di Miss Reginetta d’Italia 2023 nella finale nazionale del celebre concorso, diretto da Alessio Forgetta, che si terrà (domani sera) domenica 3 settembre a Riccione.

A presentare le Miss in lizza per la corona sarà la brillante conduttrice televisiva e modella, Sofia Bruscoli accompagnata dal giornalista Francesco Anania.

Ottanta splendide ragazze, tra i 14 e i 29 anni, selezionate su oltre 3000 aspiranti nelle varie regioni della penisola durante i mesi estivi, si sono sfidate, in questi giorni sulla bollente passerella di Riccione, di fronte alle prestigiose giurie, per la conquista di un posto al sole nella finale.

Quarantuno sono le Miss aspiranti al titolo che si sfideranno nell’attesa finale nazionale e sarà la bellissima Flavia Cappelli, attuale Miss Reginetta in carica, a consegnare l’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia 2023.

A tenere alta la bandiera della proverbiale bellezza delle donne della Lombardia ben sette splendide ragazze: Alessia Dall’Osto 18 anni di Brescia, Francesca Maddalena Gazzaretti 20 anni di Brescia, Martina Botta 15 anni di Brescia, Laura Marchi 20 anni di Brescia, Sofia Perretta 19 anni di Brescia, Michelle Dumitrascu 18 anni di Mantova e Veronica Belotti 19 anni di Bergamo.

Numerosi gli ospiti e gli artisti che si esibiranno durante la finale di Miss Reginetta d’Italia domani domenica 3 settembre alle 21,30 al Palazzo del Turismo di Riccione, tra cui sono attesi Massimo Boldi, Pago, Giovanni Cacioppo e Serena Enardu.

Con le finali nazionali di Miss Reginetta d’Italia ha preso il via la seconda edizione di Queen Mood, il primo reality italiano girato dietro le quinte di un concorso di bellezza.

Queen Mood svelerà al pubblico il carattere e la personalità delle ragazze in gara, raccontandone, i loro sogni e le loro ambizioni in un docu-reality con la partecipazione di Maria Malandrucco attrice della fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti” e di “Prisma” su Amazon Prime, nonché vincitrice di Miss Reginetta 2015 e di Simone Ripa coreografo dei vip di “Ballando con le stelle” e performer televisivo.

Intanto in questi giorni le Miss Reginetta sono continuamente impegnate in servizi fotografici, televisivi, interviste, prove di trucco, sfilate e incontri con la psicologa Alessandra Mosca e la celebre psicografologa Mirka Cesari, tanto amata dal pubblico italiano per aver fatto conoscere la grafologia in televisione in numerose trasmissione Rai e Mediaset.

“Nelle analisi grafologiche delle ragazze ho trovato molta determinazione, una caratteristica fondamentale per il lavoro nel mondo dello spettacolo dove la bellezza non basta. – Ha spiegato Mirka Cesari – Le analisi grafologiche aiutano le ragazze a conoscere meglio le loro potenzialità e a superare insicurezze e paure tipiche dell’età”.

A seguire i nomi l’età e le città di provenienza di tutte le Miss in gara nella finale di Miss Reginetta 2023 :

Miriam Sangiorgi 17 anni di Palermo; Jasmine Luca 16 anni di Pordenone; Alessia Santa Di Munno 20 anni di Ferrara; Alessia Dall’Osto 18 anni di Brescia; Vittoria Morga 18 anni di Martina Franca ( Brindisi); Elisa Moschetta 15 anni di Pordenone; Gloria Ficiara 17 anni di Fermo; Anna Cataldi 17 anni di Livorno; Elisabetta Stella 16 anni di Ciriè (Torino); Vanessa Salvatelli 18 anni di Rovigo; Rachele Poggio 16 anni di Genova; Morena Di Mauro 17 anni di Napoli; Nina Manes 17 anni di Rivoli Torino; Francesca Maddalena Gazzaretti 20 anni di Brescia; Sofia Carbone 16 anni di Trieste; Alessia Chicchinelli 16 anni di Napoli; Giada Dalan 17 anni di Padova; Adriana Maria Zuccaro 18 anni di Catania; Maria Chiara Sfregola 15 anni di Barletta; Mara Modoran 18 anni di Pisa; Anastaiya Druzhynina 23 anni di Reggio Emilia; Suma Giovina 21 anni di Brindisi; Giada Randi 16 anni di Ravenna; Camilla Malagoli 16 anni di Modena; Martina Botta 15 anni di Brescia; Corinne De Mitri 20 anni di Brindisi; Laura Marchi 20 anni di Brescia; Sofia Perretta 19 anni di Brescia; Erika Boldi 29 anni di Arezzo; Maria Grazia Ferro 16 anni di Catania; Michelle Dumitrascu 18 anni di Mantova; Giulia Daniela Soponariu 17 anni di Torino; Stella Tonialini 19 anni di Siena; Oldea Valli 18 anni di Bologna; Veronica Belotti 19 anni di Bergamo; Nadia Martynova 15 anni di Rimini; Alessia Maria Pilsu 19 anni di Torino; Fernanda Carani 16 anni di Catania; Alessandra Perni 16 anni di Roma; Jennifer Bargiel 18 anni di Padova; Anna Toniutti 19 anni di Treviso.