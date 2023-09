Usmate Velate. Borse di Studio: venerdì 8 settembre si premiano gli studenti meritevoli

La cerimonia alla presenza del Sindaco Mandelli e del consigliere Mazzuconi si terrà in Villa Borgia

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 2 settembre 2023. Trentatré borse di studio per gli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado, di secondo grado e dell’Università.

Il Comune di Usmate Velate – nella figura del Sindaco Lisa Mandelli e del consigliere delegato all’Istruzione Luisa Mazzuconi – consegnerà venerdì 8 settembre alle ore 17.30 in Villa Borgia i riconoscimenti conseguiti per meriti scolastici a 33 fra ragazze (20) e ragazzi (13) residenti in paese frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado e il percorso universitario.

Un momento che consentirà di riconoscere, anche pubblicamente, l’impegno dei giovani residenti a Usmate Velate che hanno ottenuto voti di altissimo livello dimostrando nel corso dell’annualità curiosità e passione, oltre ai sacrifici necessari per conseguire risultati eccellenti.

Per la scuola secondaria di primo grado, l’Istituto Comprensivo ha visto 8 alunni residenti a Usmate Velate superare l’esame di Stato del 2022/2023 con il massimo dei voti: 6 con la votazione di dieci e 2 con la votazione di dieci con lode. Di loro, 7 sono stati licenziati alla “Luini” e uno ha sostenuto l’esame in scuole situate fuori dal Comune. Le borse di studio avranno il valore di 100 euro per i “Dieci” e di 150 euro per i “Dieci con lode”.

Per quanto riguarda gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, saranno 16 le borse di studio assegnate: 3, come di consueto, per ognuno dei primi quattro anni di scuola secondaria (per un totale di 12 riconoscimenti) e 4 per gli studenti che hanno conseguito nel 2021/2022 la maturità con il massimo dei voti. Le borse di studio avranno tutte il valore di 250 euro.

Infine, saranno 9 le borse di studio, ciascuna delle quali del valore di 500 euro, che riguarderanno votazioni eccellenti ottenute durante il percorso universitario.

Complessivamente, le risorse stanziate dal Comune ammontano a 9.500 euro.

“Siamo come sempre orgogliosi dei risultati scolastici raggiunti da queste ragazze e da questi ragazzi che investono nello studio per costruire il loro futuro e per diventare gli adulti consapevoli del domani – affermano il Sindaco Mandelli e il consigliere Mazzuconi – Per questo motivo, il Comune continua ad investire nell’istruzione, supportando progetti e percorsi interni ad ogni singolo plesso, e stanziando maggiori risorse per ricompensare, giustamente, le fatiche dei nostri studenti più meritevoli: dai 7.350 euro dello scorso anno, sfioriamo quest’anno i 10mila euro di borse di studio ampliando i riconoscimenti al ciclo universitario”.

V.A.