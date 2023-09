Milano. Aggredito e accoltellato in via Bisceglie, grave 34enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2023 – Questa notte, intorno alle ore 1,30, in via Bisceglie, un 34enne di origine peruviana, mentre era in compagnia della madre, della fidanzata e del cugino, è stato accerchiato da un gruppo di almeno 30 persone, alcune delle quali in stato di alterazione, ed è stato aggredito. Nel corso della colluttazione l’uomo è stato raggiunto anche da due colpi di arma da taglio, riportando gravi ferite. Soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, mentre, le forze dell’ordine, anche grazie all’ausilio di alcuni impianti di videosorveglianza, indagano per ricostruire quanto avvenuto e risalire agli autori.

Redazione