Trezzano sul Naviglio si prepara all’appuntamento con l’Autunno Trezzanese e al Treciano Medioevo Festival – VIDEO

Musica, salute, conferenze, tradizione

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 3 settembre 2023 – Dall’08 al 24 settembre 2023 Pro Loco Trezzano sul Naviglio-APS, Amministrazione Comunale, Associazioni, Comitati di Quartiere e Parrocchie collaborano, facendo rete, alla realizzazione della 53^ edizione dell’Autunno Trezzanese, rassegna attesa dai trezzanesi con in calendario tantissimi eventi: cultura, spettacoli, sport, presentazione libri, salute e benessere, conferenze scientifiche, serate/pomeriggi danzanti, sfilate abiti in materiale riciclato, l’assegnazione del premio di benemerenza “Trezzanino d’oro”: chi lo riceverà?



Dame, cavalieri, duelli e street food

Anche quest’anno l’Autunno Trezzanese sarà aperto dal Treciano Medioevo Festival (dall’08

al 10 settembre al parco del Centenario). Il Festival, organizzato da Pro Loco Trezzano sul

Naviglio-APS in partnership con Malastrana eventi senza tempo, con il patrocinio e contributo del Comune di Trezzano sul Naviglio, è una delle più coinvolgenti rievocazioni medievali in provincia di Milano: 3 giorni con accampamenti con più di 50 tende storiche, scacchi viventi, circa 300 figuranti, spettacoli di schema storica, combattimenti, cortei in abito, danze medievali, espositori, falconeria, giocolieri, mangiafuoco, cavalieri con vessilli e stendardi, disputa e giochi per il Palio delle Contrade, Palio nazionale di cucina medievale e lo spettacolare “torneo dei Cavalieri”, che si svolgerà domenica, in chiusura del Festival. Su prenotazione e in abito storico, si potrà gustare una esclusiva cena di ispirazione medievale, servita in piatti di coccio, alla luce crepuscolare e al chiarore delle lanterne… e ancora street food presenti in tutte e tre le giornate delizieranno gli spettatori con ottimi piatti di cucina italiana e internazionale.

“I nostri ringraziamenti alle realtà del territorio e non, alle realtà commerciali, ai nostri partner, alla parrocchia S. Lorenzo Martire per l’ospitalità degli artisti, ai nostri Soci/Volontari che con le loro proposte e partecipazione rendono possibile tutto questo ogni anno! – commentano all’unisono i Consiglieri di Pro Loco -. Per la nostra Associazione continuare ad organizzare l’Autunno Trezzanese e il Treciano Medioevo Festival significa raccontare la vitalità della nostra città, anche oltre i confini comunali. Sempre di più stiamo lavorando per promuovere questi eventi a livello regionale e del nord-Italia, perché Trezzano sul Naviglio ha una storia e un tessuto sociale che va valorizzato.”

“L’Autunno Trezzanese – dichiara Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio – è un

appuntamento molto importante per il nostro territorio, segna la ripresa delle attività di

associazioni, comitati, parrocchie e le tante realtà che contribuiscono alla crescita sociale e

culturale del nostro territorio. Ringrazio di cuore Pro Loco per il consueto impegno e i nostri Uffici comunali per l’organizzazione dei numerosi eventi che animeranno questa edizione. Avremo eventi di grande qualità, come il Treciano Medioevo Festival, i concerti nell’ambito di JazzMi, festival di importanza internazionale, o la grande mostra sul Bosone di Higgs, per citare solo alcuni esempi”.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alle tante iniziative dell’Autunno

Trezzanese – aggiunge l’assessora agli eventi Cristina De Filippi – che coinvolgono associazioni culturali e sportive, la biblioteca comunale, i comitati di quartiere, le parrocchie e artisti del territorio. Un impegno notevole da parte di tutti per rendere sempre più viva e partecipata la nostra città. Ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età: iniziano con il Treciano Medioevo Festival al Parco del Centenario e, domenica 10 settembre, la mongolfiera al Campo Fabbri insieme alle associazioni”.

Il programma e locandine in dettaglio sui siti: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it e

www.trecianomedioevofestival.it