Elezioni Europee. Matteo Renzi: “Mi candido a Milano al Parlamento europeo con Il Centro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2023 – Campagne elettorali per le elezioni europee al via. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante una conferenza stamapa a Milano ha annunciato: “Ci candideremo alle europee con ‘Il centro’ e non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso”.

Renzi si candiderà nel collegio milanese: “Questo lo dico e lo faccio non perché uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio curriculum ma perché voglio affermare in nove mesi quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c’è bisogno di dare una sveglia all’Europa sennò si va tutti a casa. L’Ue rischia di saltare”.

Inoltre, rispondendo alle domande dei giornalisti, Renzi ha dichiarato di “scommettere su una maggioranza tra il Ppe e i socialisti senza Alternative für Deutschland, Vox o gli estremisti di sinistra. Obiettovo avere la stessa maggioranza che c’è stata adesso portando il nostro contributo con la nostra famiglia”.

Redazione