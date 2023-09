Festa Patronale di Meda e Palio dei Ragazzi 2023

(Mi-lorenteggio.com) Meda, 4 settembre 2023 – Con l’edizione 2023 tornano il Palio e i suoi Rioni Belgora, Bregoglio, Fameta e San Giuann.

Stiamo parlando della manifestazione storica di Meda le cui origini risalgono alla seconda metà degli anni

Settanta dall’idea di Don Sergio Gianelli. Un simbolo della Città che ha ripreso la propria attività con

entusiasmo dopo il periodo di fermo dovuto all’emergenza sanitaria. La grinta e l’entusiasmo per questo appuntamento sono sempre alti; siamo consci che anche questa edizione celebrerà al meglio gli sforzi di tutti.

È l’Associazione Palio, sotto la guida del Presidente Andrea Orsi, a valorizzare e curare questo importante

momento.

Le stesse contrade, capitanate da Giacomo Tanoni, Lorenzo Vergani, Lorenzo Benzoni, Alessandro Ravasi

sono in piena fase work in progress già da tempo per garantire l’ottima riuscita del Palio.

Il programma di quest’anno ha avuto inizio sabato 2 settembre per concludersi domenica 10 settembre.

Una settimana e più di iniziative come spettacoli di magia, serate karaoke, tributi e DJ Set che faranno da

corollario alle consuete serate dei giochi in Oratorio Santo Crocifisso, dove sarà sempre possibile trovare le

cucine aperte. L’ ormai consueta gara di macchine a pedali per le vie del centro il sabato sera e la sfilata con

scenette domenica 10 settembre chiuderanno la settimana dei festeggiamenti.

Il tutto sarà ben scandito nel giorno della Festa patronale, l’8 settembre, dove i protagonisti saranno la

processione con partenza dal Santuario di Meda e a seguire lo spettacolo pirotecnico.

Senza dimenticare il concerto della banda La Cittadina nella serata del 12 settembre nel Cortile del

Municipio.

Un momento, quello del Palio, di valore storico e culturale per la Città di Meda. Un testimone che si

trasmette anno dopo anno, di generazione in generazione. Motivo per cui, anche questa volta

l’amministrazione rinnova il suo impegno per garantire al meglio la riuscita di questo appuntamento

consuetudinario sotto l’aspetto della logistica e della sicurezza, sostenendo la stessa Associazione Palio e le contrade.

Un evento molto sentito che accompagna grandi e piccoli in un alternarsi di momenti di sacralità

caratteristici della festa patronale e di emozioni quali il “sentirsi parte” trasmesse dalla tradizione del Palio.

L’Assessore Fabio Mariani: “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato grande impegno e

assiduità non solo in questi mesi ma durante tutto l’anno per mantenere e far vivere questo importante

appuntamento per la nostra città. Invito tutti a partecipare in maniera attiva e concreta a una delle più

emozionanti creazioni “Made in Meda”. Ci tengo a sottolineare quanto siamo tutti vestali attive delle nostre tradizioni nello spirito del creare e crescere in comunità.”

Le parole del Sindaco Luca Santambrogio: “Il Comune conferma e rafforza la sua collaborazione con

l’Associazione Palio con un impegno economico e logistico incrementato rispetto agli anni precedenti. Questo a dimostrazione del fatto che la mia Amministrazione ritiene il Palio dei ragazzi la più grande e importante manifestazione medese sia per il coinvolgimento dei cittadini, ma soprattutto per il valore educativo e il senso di appartenenza alla comunità per le nuove come le vecchie generazioni di medesi.”

Redazione