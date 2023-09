Milani. Navigli: sostanza irritante nell’aria, evacuati 50 dipendenti di Yoox in via Morimondo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2023 – Stamane, prima della pausa pranzo, in via Morimondo, adiacente al Naviglio grande, negli uffici di Yoox 37 dipendenti sui 50 presenti, sono rimasti intossicati, ma, non ospedalizzati, per una sostanza misteriosa nell’aria, che ha procurato irritazioni al viso e alla gola. Gli uffici, per motivi di sicurezza, sono evacuati procurato irritazioni al viso per i dipendenti che si trovavano all’interno.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che indagano per ricostruire quanto avvenuto e accertare le responsabilità.

Redazione