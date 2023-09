Orologio Sainz: due confessano la rapina al ferrarista, il Sindaco Sala: ‘La sicurezza è un problema ovunque’Orologio Sainz: due confessano la rapina al ferrarista,

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2023 – Ha avuto più risalto in città la notizia del furto dell’orologio a Carlos Sainz, per il suo valore ovviamente, che la sua prestazione sul circuito. Sarebbe stata una rapina pianificata quella di ieri sera a Milano ai danni del ferrarista Carlos Sainz.

Come riporta, l’ANSA, lo scrive pm Silvia Bonardi nella richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere per i tre giovani di origine marocchina che hanno aggredito il pilota per strappargli un ‘Richard Mille’ da 315 mila euro e che poi sono stati bloccati dalla stessa vittima, dal suo manager e un uomo del suo staff.