Piuro (So): Ritrovato oggi pomeriggio senza vita l’uomo disperso nella zona della Cascate dell’Acquafraggia, in Valchiavenna

(mi-lorenteggio.com) PIURO (SO), 4 settembre 2023 – Ritrovato oggi pomeriggio senza vita l’uomo disperso nella zona della Cascate dell’Acquafraggia, in Valchiavenna. Ieri era uscito per un’escursione nella zona delle cascate, poi aveva contattato una persona che era con lui, dicendo che era arrivato in cima al sentiero e che stava scendendo. Si sarebbero dovuti incontrare di lì a poco ma il ritardo ha allarmato questa persona, che ha chiesto soccorso. Sono cominciate le ricerche, impegnati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Chiavenna della VII Delegazione, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Le squadre hanno battuto i sentieri sulla destra e sulla sinistra orografica, in un primo momento senza riscontro. Sono stati utilizzati anche i droni e all’alba di stamani sono arrivati gli elicotteri della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Il torrente Acquafraggia è stato ispezionato dalla squadra forra regionale del Cnsas e dal gruppo forra dei Vvf. Grazie al dispositivo IMSI Catcher che i due elicotteri hanno a bordo, è stato possibile rintracciare le coordinate del telefonino dell’escursionista e quindi restringere l’area della ricerca. L’uomo, 49 anni, è stato ritrovato intorno alle 15:00, in fondo a un canale, sotto una parete ripida, a un centinaio di metri dal sentiero. Dopo la constatazione del decesso e le autorizzazioni necessarie, il corpo dell’escursionista è stato recuperato e portato a valle. L’intervento, che ha impegnato tra ieri e oggi una quindicina di tecnici del Cnsas, oltre a Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Carabinieri, si è concluso nel pomeriggio.

Redazione