Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Mongolia (31 agosto – 4 settembre 2023) – Cerimonia di congedo e telegrammi ai capi di Stato

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 4 settembre 2023 – Al termine dell’incontro con gli Operatori della Carità presso la Casa della Misericordia, il Santo Padre Francesco si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale Chinggis Khaan di Ulaanbaatar per la cerimonia di congedo dalla Mongolia.
Al Suo arrivo il Papa è stato accolto dal Ministro degli Affari Esteri della Mongolia, S.E. la Sig.ra Batmunkh Battsetseg. Quindi, dopo il saluto delle rispettive Delegazioni e del Seguito locale, Papa Francesco è salito a bordo di un A330/ITA Airways per rientrare in Italia.
L’aereo con a bordo il Santo Padre di ritorno dal Viaggio Apostolico in Mongolia, decollato dall’Aeroporto Internazionale di Ulaanbaatar alle ore 12.03 (6.03 ora di Roma), è atterrato all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino alle ore 16.01.
Telegramma al Presidente della Mongolia
Subito dopo la partenza dall’Aeroporto di Ulaanbaatar, il Santo Padre Francesco ha fatto pervenire al Presidente della Mongolia, S.E. il Sig. Khürel Sükh Ukhnaa, il seguente telegramma:
HIS EXCELLENCY KHÜRELSÜKH UKHNAA
PRESIDENT OF MONGOLIA
ULAANBAATAR
RETURNING TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY, I WISH TO EXPRESS ONCE AGAIN MY DEEP SENSE OF GRATITUDE TO YOUR EXCELLENCY, THE AUTHORITIES AND THE PEOPLE OF MONGOLIA, FOR THE WARM WELCOME AND GENEROUS HOSPITALITY AFFORDED ME DURING THESE PAST DAYS. ASSURING YOU OF MY CONTINUED PRAYERS FOR THE PEACE, UNITY AND PROSPERITY OF THE NATION, I CORDIALLY INVOKE UPON ALL OF YOU AN ABUNDANCE OF DIVINE BLESSINGS.
FRANCISCUS PP.
[01305-EN.01] [Original text: English]
Telegrammi ai Capi di Stato nel volo aereo da Ulaanbaatar a Roma
Nel corso del viaggio aereo da Ulaanbaatar a Roma, sorvolando la Cina, il Kazakistan, l’Azerbaijan, la Georgia, la Turchia, la Bulgaria, la Serbia, il Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia e rientrando infine in Italia, Papa Francesco ha fatto pervenire ai rispettivi Capi di Stato i seguenti telegrammi:
Sorvolo Cina
HIS EXCELLENCY XI JINPING
PRESIDENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
BEIJING
HEADING BACK TO ROME AFTER MY JOURNEY TO MONGOLIA, I WILLINGLY RENEW MY PRAYERFUL GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND THE PEOPLE OF CHINA, AND I INVOKE UPON YOU ALL AN ABUNDANCE OF DIVINE BLESSINGS
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Kazakistan
HIS EXCELLENCY KASSYM-JOMART TOKAYEV
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ASTANA
FLYING OVER YOUR COUNTRY ON MY RETURN FLIGHT TO ROME, I SEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND THE PEOPLE OF KAZAKHSTAN, TOGETHER WITH RENEWED ASSURANCES OF MY PRAYERS FOR THE GOOD OF THE NATION.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Azerbaijan
HIS EXCELLENCY ILHAM ALIYEV
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
BAKU
EN ROUTE TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I WILLINGLY SEND CORDIAL GOOD WISHES TO YOU AND THE PEOPLE OF AZERBAIJAN, TOGETHER WITH MY PRAYERS FOR THE UNITY AND CONCORD OF THE NATION.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Georgia
HER EXCELLENCY SALOME ZOURABICHVILI
PRESIDENT OF GEORGIA
TBILISI
I ONCE AGAIN SEND CORDIAL GREETINGS TO YOUR EXCELLENCY, AS I FLY OVER GEORGIA ON MY RETURN JOURNEY FROM MONGOLIA TO ROME. ASSURING YOU OF MY PRAYERS FOR ALL THE PEOPLE OF GEORGIA, I INVOKE UPON THE NATION ALMIGHTY GOD’S BLESSINGS OF PEACE AND JOY.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Turchia
HIS EXCELLENCY RECEP TAYYIP ERDOĞAN
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TÜRKIYE
ANKARA
RETURNING TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I OFFER THE RENEWED ASSURANCE OF MY PRAYERS FOR YOUR EXCELLENCY AND ALL THE PEOPLE OF TÜRKIYE, UPON WHOM I GLADLY INVOKE THE ALMIGHTY’S ABUNDANT BLESSINGS.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Bulgaria
HIS EXCELLENCY RUMEN RADEV
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
SOFIA
FLYING OVER BULGARIA ON MY RETURN JOURNEY TO ROME FROM MONGOLIA, I SEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS, AND I INVOKE AN ABUNDANCE OF ALMIGHTY GOD’S BLESSINGS UPON THE NATION.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Serbia
HIS EXCELLENCY ALEKSANDAR VUČIĆ
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
BELGRADE
PASSING THROUGH SERBIAN AIRSPACE AS I TRAVEL BACK TO ROME, I SEND CORDIAL GREETINGS TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS, AND I WILLINGLY ASSURE YOU ONCE AGAIN OF MY PRAYERS FOR THE PEOPLE OF THE NATION.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Montenegro
HIS EXCELLENCY JAKOV MILATOVIĆ
PRESIDENT OF MONTENEGRO
PODGORICA
ON MY WAY BACK TO ROME AFTER MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I SEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS. UPON ALL OF YOU, I CORDIALLY INVOKE AN ABUNDANCE OF DIVINE BLESSINGS.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Bosnia ed Erzegovina
HIS EXCELLENCY ŽELJKO KOMŠIĆ
CHAIRMAN OF THE PRESIDENCY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
SARAJEVO
AS I FLY OVER BOSNIA AND HERZEGOVINA ON MY RETURN JOURNEY TO ROME FROM MONGOLIA, I SEND WARM GREETINGS TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS. INVOKING DIVINE BLESSINGS UPON THE NATION, I PRAY THAT THE ALMIGHTY WILL BLESS YOU ALL WITH PEACE AND JOY.
FRANCISCUS PP.
Sorvolo Croazia
HIS EXCELLENCY ZORAN MILANOVIĆ
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
ZAGREB
EN ROUTE TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I EXTEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS, TOGETHER WITH THE ASSURANCE OF MY PRAYERS FOR THE CROATIAN PEOPLE.
FRANCISCUS PP.
[01306-EN.01] [Original text: English]
Arrivo – Italia
A SUA ECCELLENZA
ON. SERGIO MATTARELLA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PALAZZO DEL QUIRINALE 00187 ROMA
AL RIENTRO DAL VIAGGIO APOSTOLICO CHE MI HA CONDOTTO PELLEGRINO DI SPERANZA IN MONGOLIA, DOVE HO INCORAGGIATO LA PICCOLA PORZIONE DEL POPOLO DI DIO IMPEGNATA, CON SPIRITO MISSIONARIO ED ECUMENICO, NELLA TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ E DELLA MISERICORDIA, RINNOVO DI CUORE A LEI SIGNOR PRESIDENTE E AL DILETTO POPOLO ITALIANO IL MIO BENEAUGURANTE SALUTO E LA MIA PATERNA BENEDIZIONE, QUALE STIMOLO A COOPERARE AD UN MONDO PIÙ FRATERNO E PACIFICO.
FRANCISCUS PP.