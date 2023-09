Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Mongolia (31 agosto – 4 settembre 2023) – Cerimonia di congedo e telegrammi ai capi di Stato

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 4 settembre 2023 – Al termine dell’incontro con gli Operatori della Carità presso la Casa della Misericordia, il Santo Padre Francesco si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale Chinggis Khaan di Ulaanbaatar per la cerimonia di congedo dalla Mongolia.

Al Suo arrivo il Papa è stato accolto dal Ministro degli Affari Esteri della Mongolia, S.E. la Sig.ra Batmunkh Battsetseg. Quindi, dopo il saluto delle rispettive Delegazioni e del Seguito locale, Papa Francesco è salito a bordo di un A330/ITA Airways per rientrare in Italia.

L’aereo con a bordo il Santo Padre di ritorno dal Viaggio Apostolico in Mongolia, decollato dall’Aeroporto Internazionale di Ulaanbaatar alle ore 12.03 (6.03 ora di Roma), è atterrato all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino alle ore 16.01.

Telegramma al Presidente della Mongolia

Subito dopo la partenza dall’Aeroporto di Ulaanbaatar, il Santo Padre Francesco ha fatto pervenire al Presidente della Mongolia, S.E. il Sig. Khürel Sükh Ukhnaa, il seguente telegramma:

HIS EXCELLENCY KHÜRELSÜKH UKHNAA

PRESIDENT OF MONGOLIA

ULAANBAATAR

RETURNING TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY, I WISH TO EXPRESS ONCE AGAIN MY DEEP SENSE OF GRATITUDE TO YOUR EXCELLENCY, THE AUTHORITIES AND THE PEOPLE OF MONGOLIA, FOR THE WARM WELCOME AND GENEROUS HOSPITALITY AFFORDED ME DURING THESE PAST DAYS. ASSURING YOU OF MY CONTINUED PRAYERS FOR THE PEACE, UNITY AND PROSPERITY OF THE NATION, I CORDIALLY INVOKE UPON ALL OF YOU AN ABUNDANCE OF DIVINE BLESSINGS.

FRANCISCUS PP.

[01305-EN.01] [Original text: English]

Telegrammi ai Capi di Stato nel volo aereo da Ulaanbaatar a Roma

Nel corso del viaggio aereo da Ulaanbaatar a Roma, sorvolando la Cina, il Kazakistan, l’Azerbaijan, la Georgia, la Turchia, la Bulgaria, la Serbia, il Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia e rientrando infine in Italia, Papa Francesco ha fatto pervenire ai rispettivi Capi di Stato i seguenti telegrammi:

Sorvolo Cina

HIS EXCELLENCY XI JINPING

PRESIDENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

BEIJING

HEADING BACK TO ROME AFTER MY JOURNEY TO MONGOLIA, I WILLINGLY RENEW MY PRAYERFUL GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND THE PEOPLE OF CHINA, AND I INVOKE UPON YOU ALL AN ABUNDANCE OF DIVINE BLESSINGS

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Kazakistan

HIS EXCELLENCY KASSYM-JOMART TOKAYEV

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ASTANA

FLYING OVER YOUR COUNTRY ON MY RETURN FLIGHT TO ROME, I SEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND THE PEOPLE OF KAZAKHSTAN, TOGETHER WITH RENEWED ASSURANCES OF MY PRAYERS FOR THE GOOD OF THE NATION.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Azerbaijan

HIS EXCELLENCY ILHAM ALIYEV

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

BAKU

EN ROUTE TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I WILLINGLY SEND CORDIAL GOOD WISHES TO YOU AND THE PEOPLE OF AZERBAIJAN, TOGETHER WITH MY PRAYERS FOR THE UNITY AND CONCORD OF THE NATION.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Georgia

HER EXCELLENCY SALOME ZOURABICHVILI

PRESIDENT OF GEORGIA

TBILISI

I ONCE AGAIN SEND CORDIAL GREETINGS TO YOUR EXCELLENCY, AS I FLY OVER GEORGIA ON MY RETURN JOURNEY FROM MONGOLIA TO ROME. ASSURING YOU OF MY PRAYERS FOR ALL THE PEOPLE OF GEORGIA, I INVOKE UPON THE NATION ALMIGHTY GOD’S BLESSINGS OF PEACE AND JOY.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Turchia

HIS EXCELLENCY RECEP TAYYIP ERDOĞAN

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TÜRKIYE

ANKARA

RETURNING TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I OFFER THE RENEWED ASSURANCE OF MY PRAYERS FOR YOUR EXCELLENCY AND ALL THE PEOPLE OF TÜRKIYE, UPON WHOM I GLADLY INVOKE THE ALMIGHTY’S ABUNDANT BLESSINGS.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Bulgaria

HIS EXCELLENCY RUMEN RADEV

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

SOFIA

FLYING OVER BULGARIA ON MY RETURN JOURNEY TO ROME FROM MONGOLIA, I SEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS, AND I INVOKE AN ABUNDANCE OF ALMIGHTY GOD’S BLESSINGS UPON THE NATION.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Serbia

HIS EXCELLENCY ALEKSANDAR VUČIĆ

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

BELGRADE

PASSING THROUGH SERBIAN AIRSPACE AS I TRAVEL BACK TO ROME, I SEND CORDIAL GREETINGS TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS, AND I WILLINGLY ASSURE YOU ONCE AGAIN OF MY PRAYERS FOR THE PEOPLE OF THE NATION.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Montenegro

HIS EXCELLENCY JAKOV MILATOVIĆ

PRESIDENT OF MONTENEGRO

PODGORICA

ON MY WAY BACK TO ROME AFTER MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I SEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS. UPON ALL OF YOU, I CORDIALLY INVOKE AN ABUNDANCE OF DIVINE BLESSINGS.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Bosnia ed Erzegovina

HIS EXCELLENCY ŽELJKO KOMŠIĆ

CHAIRMAN OF THE PRESIDENCY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

SARAJEVO

AS I FLY OVER BOSNIA AND HERZEGOVINA ON MY RETURN JOURNEY TO ROME FROM MONGOLIA, I SEND WARM GREETINGS TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS. INVOKING DIVINE BLESSINGS UPON THE NATION, I PRAY THAT THE ALMIGHTY WILL BLESS YOU ALL WITH PEACE AND JOY.

FRANCISCUS PP.

Sorvolo Croazia

HIS EXCELLENCY ZORAN MILANOVIĆ

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

ZAGREB

EN ROUTE TO ROME AT THE CONCLUSION OF MY APOSTOLIC JOURNEY TO MONGOLIA, I EXTEND GREETINGS OF GOOD WISHES TO YOUR EXCELLENCY AND YOUR FELLOW CITIZENS, TOGETHER WITH THE ASSURANCE OF MY PRAYERS FOR THE CROATIAN PEOPLE.

FRANCISCUS PP.

[01306-EN.01] [Original text: English]

Arrivo – Italia

A SUA ECCELLENZA

ON. SERGIO MATTARELLA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PALAZZO DEL QUIRINALE 00187 ROMA

AL RIENTRO DAL VIAGGIO APOSTOLICO CHE MI HA CONDOTTO PELLEGRINO DI SPERANZA IN MONGOLIA, DOVE HO INCORAGGIATO LA PICCOLA PORZIONE DEL POPOLO DI DIO IMPEGNATA, CON SPIRITO MISSIONARIO ED ECUMENICO, NELLA TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ E DELLA MISERICORDIA, RINNOVO DI CUORE A LEI SIGNOR PRESIDENTE E AL DILETTO POPOLO ITALIANO IL MIO BENEAUGURANTE SALUTO E LA MIA PATERNA BENEDIZIONE, QUALE STIMOLO A COOPERARE AD UN MONDO PIÙ FRATERNO E PACIFICO.

FRANCISCUS PP.