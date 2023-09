Amplificatori di segnale TIM: migliorate la connessione senza problemi

Scoprite come migliorare la connessione TIM con gli amplificatori del segnale cellulare. Risoluzione dei problemi di segnale in aree rurali e edifici con muri spessi. Vantaggi, scelta del dispositivo e effetti sulla salute

Amplificatori del segnale cellulare per l’operatore TIM

Milano, 5 settembre 2023 – La rete di TIM copre quasi tutto il territorio nazionale però a volte ci possono essere dei problemi con la recezione del segnale per vari motivi. Per esempio, nelle aree rurali o comunque isolate, dove le antenne di trasmissione sono meno presenti, il segnale può essere scarso. Oppure negli edifici vecchi con i muri spessi che interferiscono il segnale. Gli ostacoli naturali come montagne, colline, alberi o foreste che si frappongono tra l’utente e l’antenna più vicina possono bloccare il segnale e la connessione.

Principio di funzionamento degli amplificatori

Aiutare a migliorare la qualità del segnale nelle aree con la scarsa copertura può un amplificatore di segnale per cellulare. Gli amplificatori catturano il segnale scarso dalla torre cellulare più vicina e lo amplificano, ciò consente una connessione più stabile e sicura.

Un ripetitore di segnale TIM è composto da questi elementi principali: un’antenna esterna, un’antenna interna, un amplificatore interno e un cavo. L’antenna esterna riceve il segnale scarso, perciò deve essere installata sul punto dove il vostro cellulare prende al meno un paio di tacche. Il cavo collega l’antenna esterna del ripetitore TIM con l’amplificatore interno che aumenta il segnale ricevuto dall’antenna esterna. L’antenna interna lo distribuisce nel luogo dove va utilizzato il telefono.

Vantaggi dell’utilizzo degli amplificatori di segnale

Rispetto ad altre soluzioni alternative l’utilizzo dei ripetitori TIM ha diversi vantaggi. I booster sono relativamente economici e più facili da installare. L’utilizzo degli amplificatori di segnale TIM è flessibile perché possono essere spostati o regolati secondo le proprie esigenze. L’amplificatore di segnale per cellulare di solito non è affetto dagli eventi atmosferici e garantisce una qualità ottimale del segnale cellulare in ogni condizione. I ripetitori TIM non hanno il canone mensile e ci sono i diversi modelli a prezzo accessibile.

La scelta del dispositivo giusto

Per scegliere un booster bisogna considerare la portata, la tecnologia e le frequenze. Importante decidere quanto sia ampia l’area dove volete migliorare il segnale. Esistono gli amplificatori di segnale che possono coprire da pochi fino a migliaia di metri quadrati. Quelli che coprono le aree piccole vanno bene per le abitazioni private; invece, gli amplificatori che coprono le aree grandi sono adatti per usi commerciali. Inoltre, ci sono dei ripetitori che migliorano solo il segnale GSM, cioè servono per perfezionare la qualità delle chiamate vocali. I booster possono aumentare anche il segnale 3G, 4G o 5G per la connessione dati, oppure tutti contemporaneamente.

Effetti sulla salute

Ci sono degli studi scientifici che confermano che gli amplificatori di segnale sono innocui o addirittura possono avere un effetto benefico sulla salute. Ripetitore tim riduce l’esposizione alle radiazioni emesse dai telefoni cellulari, perché il telefono deve aumentare la sua potenza di trasmissione quando il segnale è debole. Questo comporta una maggiore emissione di radiazioni e porta al consumo della batteria. Con il segnale amplificato dal ripetitore tim il telefono trasmette a una potenza inferiore e quindi emette meno radiazioni.

Se vivete nelle zone dove il telefono cellulare non riceve bene il segnale per vari motivi, l’uso dell’amplificatore del segnale cellulare tim può essere una valida alternativa per risolvere questo fastidioso problema.

L. M.