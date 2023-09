AVEDISCO, DATI EUROPA E MONDO DELLA VENDITA DIRETTA: L’ITALIA TERZA NELLA CLASSIFICA EUROPEA E AL 12° POSTO NEL MONDO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2023 – Sono stati resi noti i dati 2022 della Vendita Diretta, rilasciati dalla WFDSA – World Federation of Direct Selling Associations – alla quale aderisce AVEDISCO, che da oltre 50 anni rappresenta le Aziende di Vendita Diretta in Italia.

Numeri interessanti che restituiscono l’immagine di un settore ben consolidato, inclusivo e meritocratico, capace di rispondere positivamente ai cambiamenti degli ultimi anni e che offre opportunità di occupazione e carriera a quasi 115 milioni di persone nel mondo, con un’alta percentuale di forza lavoro femminile.

Nel 2022 l’Italia si conferma sul podio, collocandosi al 3° posto nella classifica di fatturato della Vendita Diretta in Europa, con un giro d’affari di quasi 2,9 miliardi di dollari (Iva esclusa) e un incremento del 3,9% rispetto al 2021.

In questo scenario, il fatturato complessivo generato in Europa dalle Aziende della Vendita Diretta raggiunge i 34,7 miliardi di dollari (Iva esclusa), registrando un trend positivo del 4,9 % nel periodo 2019-2022. A livello di occupazione, gli Incaricati alle Vendite europei sono 12,6 milioni, con una presenza femminile dell’82%.

L’Italia conquista risultati positivi anche a livello mondiale, posizionandosi al 12° posto nella classifica 2022 con una posizione guadagnata rispetto al 2021. Nel 2022 il Settore registra un fatturato globale di 172,9 miliardi di dollari (Iva esclusa) – con un incremento del 2,8% nel periodo 2019-2022 – e un numero di Incaricati alle Vendite pari a quasi 115 milioni, di cui il 71% è composto da quote rosa.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti a livello globale dall’intero settore. Essere il terzo mercato in Europa è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno delle nostre Aziende e dei nostri Incaricati alle Vendite, che ogni giorno con passione e dedizione alla professione, dedicano particolare attenzione alla formazione, requisito per crescere e valorizzare le capacità personali. I segnali positivi ottenuti rappresentano un importante incoraggiamento per tutti noi e per le persone in cerca del proprio futuro lavorativo” commenta Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO.