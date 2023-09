Milano. Incendio in corso Lodi, vigili del fuoco in azione: VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2023 – Dalle 10:05 intervento dei vigili del fuoco in corso a Milano per l’incendio nei seminterrati di un edificio in Corso Lodi, zona Porta Romana: al momento sono 7 le squadre impegnate nei soccorsi, resi complessi dal denso fumo nero che ha invaso i locali.

Sul posto inviata un’unità mobile protezione vie respiratorie: uno speciale automezzo che segue le squadre durante un intervento per garantire agli operatori la disponibilità di autorespiratori e maschere di ricambio.