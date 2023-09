Milano. Incidente auto moto in via Meda, grave ragazza

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2023 – Questa notte, alle ore 2.45, in via Meda all’altezza dell’incrocio con viale Tibaldi, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto con a bordo una coppia. A seguito dell’impatto i due giovani sono caduti rovinosamente a terra. Sul posto sono giunte due automatiche e due ambulanze. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, il conducente della moto in codice giallo al Policlinico di Milano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

Redazione