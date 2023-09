Venerdì 8 settembre l’Arcivescovo inaugura in Duomo l’anno pastorale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2023 – Venerdì 8 settembre, alle ore 9.30, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo la Messa pontificale che, come da tradizione, inaugura il nuovo anno pastorale in occasione della Festa della Natività di Maria, patrona della cattedrale.

Durante la celebrazione si svolgerà il Rito di ammissione di undici candidati al diaconato e al presbiterato (giovani seminaristi che iniziano la terza teologia, la seconda parte della formazione al sacerdozio) e di un laico candidato al diaconato permanente.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano. Il racconto della giornata anche su Radio Marconi con diversi collegamenti nel corso della mattina e, alle 18.40, con la messa in onda di uno speciale approfondimento.

Redazione