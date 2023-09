(mi-lorenteggio.com) Breno, 6 settembre 2023 – Un operaio di 44 anni è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Brescia, dopochè mentre lavorava una gamba è rimasta incastrata in un miscelatore di cemento. L’incidente sul lavoro è avvenuto in via Maione. In corso tutti i rilievi per riscostruire la dinamica e accertare le respondabilità.

Redazione