(mi-lorenteggio.com) Manerbio, 6 settembre 2023 – Stamane, intorno alle ore 10.55, in via Artigianale 63, un operaio di 27 anni è precipato da un tetto da un’altezza di 7/8 metri circa, riportando un grave trauma cranico. Sul posto è atterrato l’elisoccoroso e il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Poliambulanza.

Redazione