la campagna globale Healthy Lungs for Life promossa da ELF (European Lung Foundation) fa tappa a Milano con eventi gratuiti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2023 – Torna Healthy Lungs for Life, la campagna di sensibilizzazione globale sull’importanza della salute dei polmoni, promossa da ELF (European Lung Foundation). Quest’anno il focus è sulla correlazione tra la qualità dell’aria e la salute dei polmoni ed anche perché è importante respirare aria pulita. L’appuntamento è tra l’8 e il 13 settembre a Milano con una serie di eventi, progetti e attività per promuovere la cultura e le buone pratiche per mantenere i polmoni sani e ridurre l’incidenza di malattie polmonari che colpiscono le persone in tutto il mondo (si pensi che sono 9 milioni le persone che ogni anno muoiono per problematiche legate all’inquinamento dell’aria).

La campagna si inscrive a margine del congresso dell’ERS (European Respiratory Society) – dal 9 al 13 settembre 2023 presso il MiCo – che vedrà la partecipazione di migliaia tra medici, personale sanitario e pazienti (stimati oltre 15mila partecipanti), per trattare tematiche nell’ambito della salute polmonare.

Per maggiori informazioni: https://europeanlung.org/en/elf-events-at-ers-congress-2023/

Di seguito gli appuntamenti aperti al pubblico:

• Padiglione “Dentro le Foreste” e spirometria gratuita – 8 e 9 settembre

Orari di apertura: venerdì 8 dalle 12:00 alle 19:00 e sabato 9 dalle 9:00 alle 17:00

Mostra immersiva, realizzata da Scuola Forestami – branca di Forestami, il progetto di forestazione urbana che sta incrementando il capitale naturale della Città metropolitana di Milano con l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 – con la direzione scientifica di Giorgio Vacchiano, che ricostruisce 3 ambienti (foresta temperata, foresta tropicale e foresta boreale) e sensibilizza, attraverso giochi interattivi e realtà aumentata, verso l’importanza della tutela del patrimonio naturale.

Un secondo padiglione è inoltre dedicato alla salute dei polmoni e all’importanza di respirare aria pulita, per la campagna Healthy Lungs for Life promossa da ELF. Qui è possibile sottoporsi alla spirometria (test di funzionalità polmonare).

Accesso gratuito e aperto a tutte le età. Mostra consigliata anche ai bambini con visite guidate a ciclo continuo (25 persone per visita) a cura di Associazione Idea.

Piazza XXV Aprile, Milano

• Take The Active Option in Milan – 12 settembre, ore 7:00

Appuntamento per una passeggiata o una corsa di benessere all’interno del parco di CityLife.

Per registrarsi e per maggiori informazioni: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/healthy-lungs-for-life/

Registrazione presso Velodromo Vigorelli alle ore 6:00 e partenza da piazza Tre Torri alle ore 7:00

• Workshop “Building support for clean air policies: empowering the respiratory community to advocate for clean air locally, nationally and internationally” – 13 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:55

(“Costruire il supporto per le politiche sull’aria pulita: consentire alla comunità respiratoria di sostenere la causa dell’aria pulita a livello locale, nazionale e internazionale”)

Incontro aperto a tutti, in particolare a professionisti, organizzazioni sanitarie e organizzazioni non governative locali, con un focus sul coinvolgimento della comunità e del pubblico sull’importanza di respirare un’aria pulita.

Per registrarsi: https://ers.kit-react.de/portal/init?mnemonic=ERSWed

Maggiori informazioni: ERS International Congress 2023 – Wednesday special session Building support for clean air policies: empowering the respiratory community to advocate for clean air locally, nationally and internationally (ersnet.org)

Il workshop sarà in inglese ma c’è la disponibilità di interprete in italiano.

Allianz MiCo, Gate 2, Viale Eginardo, 20149 Milano

Redazione