Milano: manca una settimana al Global Climbing Day di The North Face

Milano, 6 settembre 2023 – Dopo aver animato le palestre europee con eventi che hanno celebrato, lo scorso 19 agosto, il Global climbing Day, The North Face porta a Milano l’evento dedicato a chi ama il climbing, a chi lo pratica da tempo ma anche tutti coloro che vogliono mettersi alla prova per la prima.

Nell’ambito delle celebrazioni del GlobaL Climbing Day volute dal brand, per il settimo anno consecutivo, The North Face ha confermato la collaborazione con le palestre locali organizzando eventi in 5 le location europee (Londra, Berlino, Chamonix, Parigi e Cortina d’Ampezzo) che hanno ospitato il 19 agosto campioni di arrampicata del passato e del presente, incoraggiando le persone a superare I propri limiti e confermando così l’impegno del brand nel promuovere una comunità unita dall’empatia e resa più forte dalla reciproca comprensione.

A completare questo calendario di eventi, arriva l’appuntamento del 13 settembre presso Urban Wall, palestra di arrampicata di Milano di cui The North Face è sponsor tecnico dal 2022.

MILANO

Appuntamento mercoledì 13 settembre a partire dalle 16.00 presso Urban Wall (Via Antonio Gramsci 29 – Pero (MI).

L’evento è gratuito previa iscrizione: per partecipare sarà sufficiente iscriversi al membership program del brand XPLR PASS e seguire alcuni semplici passaggi dalla pagina dedicata all’iniziativa https://www.thenorthface.it/walls.html

PROGRAMMA

16.00 Accoglienza e registrazione

Start maratona climbing

17.00 – 18.30 1a sessione di Workshop

Multi Pitch Experience con James Pearson e Jacopo Larcher “Esperienza con portaledge – affronta la tua paura di cadere”

Boulder experience con Camilla Moroni

19.00 – 20.30 2a sessione di Workshop

Multi Pitch Experience con James Pearson e Jacopo Larcher “Esperienza con portaledge – affronta la tua paura di cadere”

Boulder experience con Camilla Moroni

Dalle 21.00 Lead contest con tutti gli atleti sulla nuova struttura della palestra