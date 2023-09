Ospedale San Carlo attiva nuove sedute operatorie per interventi chirurgici di Otorinolaringoiatria

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 Settembre 2023 – Eseguiti ieri i primi interventi di chirurgia Otorinolaringoiatrica all’Ospedale San Carlo di Milano che amplia così l’offerta delle prestazioni sanitarie dell’ASST Santi Paolo e Carlo introducendo nuove sedute di sala operatoria di chirurgia nasale, dell’orecchio e dei bambini (adenoidi, tonsille, ecc.)

Un importante traguardo per l’ASST dei Santi che, grazie ad un’attenta organizzazione e all’impegno dei suoi professionisti sanitari, ha attivato nuove sedute di sala operatoria presso il San Carlo per un totale di 10 interventi ORL a settimana, che vanno a completare l’ormai consolidata attività diagnostica ambulatoriale, avviata presso il nosocomio di via Pio II° da fine 2020.

Tra le varie branche seguite dall’équipe del prof. Giovanni Felisati, Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria degli Ospedali San Paolo e San Carlo, ci sono le malattie dell’orecchio, vertigini, malattie del naso e dei seni paranasali, le sordità ed i disturbi otorinolaringoiatrici dell’infanzia.

“Grazie al lavoro della mia équipe siamo riusciti a rispondere in maniera concreta alla richiesta sempre più forte della popolazione in campo otorinolaringoiatrico” dichiara il prof. Felisati.

L’offerta ORL dell’ASST Santi Paolo e Carlo è una delle più importanti e complete di tutta la Lombardia per otorinolaringoiatria e audiologia, in tutti campi diagnostici, clinici, chirurgici e riabilitativi della specialità.

Un’estate lavorativa intensa quella degli Ospedali San Paolo e San Carlo che, grazie ad un’attenta organizzazione e alla disponibilità dei professionisti sanitari, ha portato anche un incremento degli interventi chirurgici in generale del 15% rispetto all’Agosto 2022 permettendo un’importante riduzione dei tempi di attesa per diverse specialtà chirurgiche come Chirurgia vascolare (aneurismi, aorta addominale, fistole per emodialisi, ecc.) +200% di interventi rispetto ad agosto 2022, Ortopedia (+187%), Chirurgia generale (+160%), Neurochirurgia (+123%), Urologia (+117%) e altre.

“Incrementare l’offerta sanitaria e ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie ” questo l’obiettivo che il DG Matteo Stocco vuole perseguire.