Residenze studenti, protesta all’Università Bicocca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2023 – Nicola Di Marco (capogruppo M5S Lombardia): «La protesta degli studenti, avvenuta questa mattina all’Università Bicocca di Milano, è la cartina tornasole delle bugie del centrodestra. Bugie che, al confronto con l’evidenza dei numeri, si rivelano per ciò che sono: l’ennesima prova di incapacità. Basti pensare che, nel lontano 2017, Regione Lombardia promise che sarebbero stati messi a disposizione 799 nuovi alloggi. Di questi, sei anni dopo, ne sono stati realizzati solamente 240: meno di un terzo. In quest’ottica le risorse ottenute da Giuseppe Conte attraverso il PNRR potevano essere una manna dal cielo, ma, a quanto pare, il governo Meloni non è stato in grado di approfittarne. Insomma, sia Governo o Regione il centrodestra si conferma una vera sciagura, per chi vuole studiare fuori casa» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, in merito alle proteste degli studenti che, questa mattina presso l’Università Bicocca di Milano hanno manifestato durante l’intervento di Alessandra Gallone, consigliere delegato del ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, mostrando un cartello: “Bernini ti hanno scippato 600 milioni li ha presi il privato” e incalzando la rappresentante del ministero sui mancati risultati ottenuti dal Governo.

Redazione