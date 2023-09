Usmate Velate. Scuola Renzi: al via la riqualificazione dei vialetti perimetrali

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 6 settembre 2023 – Prenderà il via nelle prossime ore la riqualificazione dei vialetti perimetrali della scuola primaria “Suor Emilia Renzi” di Velate: si tratta di un intervento atteso da alunni e insegnanti attraverso il quale saranno ridefiniti una serie di collegamenti esterni fra plesso scolastico, aule e giardini che siano confortevoli, sicuri ed esteticamente gradevoli.

I lavori, già finanziati dall’Amministrazione Comunale attraverso i 60mila euro messi a bilancio nel 2023 e approvati dal Consiglio Comunale lo scorso 28 febbraio, sono stati programmati in accordo con la dirigenza scolastica in modo tale da non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni.

“Si tratta di un lavoro importante per la sicurezza della scuola e di chi la frequenta – afferma Mario Sacchi, assessore con delega al Patrimonio – E non sarà il solo che, nei prossimi mesi, interesserà il plesso di Velate. Nel mese di dicembre, in concomitanza con la pausa per le festività di Natale, è prevista l’imbiancatura delle aule per fare in modo che, al rientro dalle vacanze, gli alunni trovino un luogo ancora più confortevole nel quale seguire il percorso didattico. Complessivamente, il Comune stanzierà 100mila euro per la scuola Renzi, dimostrando la consueta attenzione verso le scuole e verso i luoghi in cui le giovanissime generazioni costruiscono il loro futuro”.

La scuola Renzi è già stata interessata nelle ultime annualità da interventi migliorativi della struttura: con 40mila euro erano stati riqualificati i servizi igienici utilizzati dagli alunni e con circa 20mila euro era stata sostituita la Centrale termica in funzione presso la mensa della scuola primaria; a questo, si affiancano le manutenzioni ordinarie relative agli impianti interni al plesso scolastico per garantire i più elevati standard di sicurezza.