Rho. Nuovo anno scolastico: iscritti in totale 4.754 alunni tra scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado

Gli auguri del Sindaco Orlandi e dell’assessore Bianchi: “Sia un anno ricco di esperienze positive, per crescere in conoscenza e in partecipazione”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 settembre 202. Il nuovo anno scolastico prenderà il via la prossima settimana, martedì 12 settembre. L’Ufficio Scuola ha predisposto un prospetto con le iscrizioni ai diversi ordini di studio.

Nelle scuole per l’infanzia del Comune di Rho risultano iscritti 721 alunni in quelle statali, 381 nelle paritarie.

Nelle scuole primarie 1.953 bambini alle statali, 250 alle paritarie.

Nelle secondarie di primo grado 1.039 alle statali e 410 alle medie, per un totale di 4.754 alunni.

In vista dell’avvio delle lezioni ecco gli auguri dell’Assessore competente e del Sindaco.

“Fin dalle scuole dell’infanzia, il Comune presta grande attenzione all’educazione dei bambini, con numerose iniziative affiancate a quelle prettamente didattiche – dichiara l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi – Sono fiero della ricchezza di proposte che vengono offerte e della partecipazione di docenti e ragazzi alle tante iniziative che come Amministrazione ci sentiamo di sostenere, perché tutti crescano attenti alla conoscenza ma anche alla partecipazione, tenendo gli occhi bene aperti alla realtà che ci circonda. Auguro a tutti, bambini, insegnanti, personale, un anno scolastico ricco di belle esperienze”.

“I primi anni del percorso scolastico sono quelli più spensierati, mi piace pensare che andare in classe sia ogni giorno scoperta di nuove informazioni da custodire ma anche scuola di vita, per imparare a relazionarsi con i compagni e con la comunità cittadina e crescere nel rispetto dei diritti di ciascuno – aggiunge il Sindaco Andrea Orlandi – Auguro a tutti di saper crescere in conoscenza e in partecipazione. Noi saremo sempre al fianco di chi nella scuola ci lavora e di chi ci studia, cercando di offrire le collocazioni migliori. Abbiamo avviato il cantiere del nuovo asilo nido di via San Martino e nei progetti di “Rho la città che cambia” c’è anche il progetto del refettorio per le scuole Federici. Non ci fermiamo, guardiamo sempre con attenzione al mondo della scuola, perché i ragazzi sono il nuovo futuro”.

