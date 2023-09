SICUREZZA, CECCHETTI (LEGA): “BENE PACCHETTO NORME CONTRO REATI COMMESSI DA GIOVANISSIMI, AVRÀ IMPATTO IMPORTANTE IN LOMBARDIA E A MILANO “

(mi-lorenteggio.com) 7 Settembre 2023 – “Bene il pacchetto di misure approvato in Consiglio dei Ministri, grazie alla spinta politica della Lega e di Matteo Salvini, per inasprire le sanzioni sui crimini commessi da giovanissimi e da baby gang, dotando di nuovi strumenti legislativi anche i Questori. Complimenti al ministro Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni: questo pacchetto avrà un immediato e sicuro impatto in alcune aree problematiche della Lombardia e di Milano.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione