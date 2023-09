Ultimo weekend gratuito della mostra PERFORMING PAC. Dance Me To The End Of Love. grazie a PwC Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2023 – Il PAC apre gratuitamente per l’ultimo week end di mostra grazie a PwC Italia, sponsor della mostra PERFORMING PAC. Dance Me To The End Of Love. Un regalo alla città e un’occasione unica per vedere il progetto espositivo dedicato al rapporto tra arte contemporanea e memoria in occasione dei trent’anni dalla strage di via Palestro.

Sabato 9 e domenica 10 settembre per ricordare i trent’anni dalla strage di Via Palestro (27 luglio 1993) il PAC resta aperto gratuitamente grazie a PwC Italia che in occasione dell’anniversario ha scelto di affiancare come sponsor il Comune di Milano per sostenere la realizzazione dell’edizione speciale della mostra PERFORMING PAC. Dance me to the end of love dedicata al rapporto tra arte contemporanea e memoria.

Le opere di nove artisti raccontano attraverso video, fotografie, installazioni e materiali d’archivio come la pratica e la ricerca artistica contemporanee abbiamo trattato la memoria non in quanto conoscenza della storia fine a sé stessa, ma in quanto nesso, significativamente ed emotivamente carico, vissuto fra soggetti e vicende che trascendono la loro singolarità.

Come tessere di un mosaico, i lavori di Maja Bajevic, Yael Bartana, Christian Boltanski, Maurizio Cattelan, Clemencia Echeverri, Miguel Gomes, Douglas Gordon, Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini e Giulio Squillacciotti diventano una composizione corale e plurale, che invita a conservare la memoria del passato e colma la distanza temporale dagli eventi rendendoli più vicini. A completare il percorso, una timeline curata dai giornalisti d’inchiesta Simona Zecchi e Marco Bova, ricostruisce gli avvenimenti della strage di via Palestro ripercorrendo le fasi dell’attentato.

“Grazie a PwC, che ha già sostenuto la realizzazione di questa mostra, i milanesi e i turisti in città avranno un’altra preziosa occasione per visitare questa esposizione, che non solo ripercorre una pagina drammatica della nostra storia, ma apre a nuove riflessioni sulla memoria, sugli effetti del tempo nella percezione di tutti noi e nella sua rappresentazione attraverso il filtro dell’espressione artistica contemporanea” ha commentato Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

“È stato per noi un onore affiancare il PAC in questa iniziativa di commemorazione che ha ottenuto anche un grande riscontro da parte del pubblico. Questo ultimo weekend gratuito è un ulteriore incentivo per tutti per avvicinarsi e conoscere le opere di artisti di fama internazionale che sono un’importante occasione di riflessione. Un gesto che PwC Italia ha scelto di fare a sostegno della cultura e per la città di Milano, in linea con la nostra visione di restituzione di valore alle comunità in cui operiamo” afferma Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia.

La mostra, a cura del comitato scientifico del PAC, è promossa dal Comune di Milano Cultura e prodotta dal PAC con Silvana Editoriale.