Bollate. Il Municipio si tinge di verde contro la SLA. Il 16 settembre

((Mi-lorenteggio.com) Bollate, 8 settembre 2023 – Si terrà domenica 17 settembre 2023 la XVI edizione della Giornata Nazionale SLA, istituita per ricordare il primo sit-in dei malati in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Bollate aderisce illuminando di verde, nella notte del 16 settembre, il Palazzo comunale quale simbolo e segno di speranza per le famiglie toccate dalla malattia.

La Giornata Nazionale gode da anni del Patrocinio dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – che promuove l’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde” a simboleggiare la speranza di arrivare, speriamo il prima possibile, ad un futuro senza SLA.

Anche da parte della nostra Amministrazione, un piccolo gesto per far “luce” su una malattia che colpisce tante persone e tante famiglie.

