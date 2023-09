(Mi-lorenteggio.com) Grumello al Monte, 8 settembre 2023 – Intorno alle ore 11.00, in via Lega Lombarda, presso l’autoloavaggio Zeni Truck Wash, un operatore autolavaggio 20enne è stato colpito da un camion in manovra e schiacciato contro ringhiera, riportando un trauma al bacino, uno alla schiena e uno ad un arto inferiore. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

V.A.