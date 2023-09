MARCORA (FDI): “BASTA CON LA DISTRUZIONE DEL PATRIMONIO STORICO EDILIZIO A MILANO”

(Mi-lorenteggio.com) MILANO, 08 settembre 2023 – Il Consigliere Comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora critica apertamente il Sindaco Sala e l’Assessore all’urbanistica Tancredi “Dopo la demolizione, questa primavera, del “villino Badoglio” in Piazza Trento, seguita ad agosto dalla demolizione della villa neogotica alla Maggiolina, è ora che il Sindaco e l’Assessore inizino a tutelare per davvero il patrimonio di Milano, al fine di non ridurla ad una città che perde e distrugge la sua storia anche recente.” Il Consigliere Marcora continua “mi unisco pienamente al grido di preoccupazione dell’Assessore alla Cultura Francesca Caruso di Regione Lombardia la quale ha segnalato, come d’altronde avevo già fatto presente in Consiglio Comunale a Milano, il rischio della trasformazione della Casa degli Atellani in Corso Magenta in un albergo.”

“La Casa degli Atellani è patrimonio della città di Milano, testimone vivo della cultura e della presenza di Leonardo Da Vinci a Milano. Non può diventare uno sterile albergo, deve essere un luogo di cultura per la città e i suoi cittadini a memoria dell’importante figura di Leonardo Da Vinci.

“Ritengo” conclude Marcora “che sia necessario che la Commissione Ambiente del Comune di Milano sia sensibilizzata, o meglio ancora sostituita nei suoi componenti, in quanto ad oggi non si è dimostrata capace di tutelare il patrimonio di Milano di cui è responsabile ed è necessario altresì subito un tavolo tra Regione, Comune e Ministero dei Beni Culturali per affrontare con urgenza il problema Milano”.

