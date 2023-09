Sua Santità Baselios Marthoma Mathews III farà visita a Papa Francesco

(Mi-lorenteggio.com) Vaticano, 8 settembre 2023 – L’11 settembre 2023 farà visita a Papa Francesco Sua Santità Baselios Marthoma Mathews III, Catholicos dell’Oriente e Metropolita della Chiesa ortodossa sira malankarese.

Si tratterà del primo incontro ufficiale in Vaticano del Catholicos, eletto nel 2021, nel decimo anniversario della visita del suo predecessore, Sua Santità Baselios Marthoma Paulose II, come pure nel quarantesimo anniversario della prima visita a Roma di un Catholicos della Chiesa ortodossa sira malankarese. Dopo l’incontro privato con il Santo Padre, Sua Santità Baselios Marthoma Mathews III visiterà il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.

Domenica 10 settembre, il Catholicos celebrerà una Liturgia eucaristica presso la Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura per i fedeli della comunità ortodossa sira malankarese residenti a Roma.

