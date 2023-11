I dipendenti del San Gerardo si “prendono cura di sé”

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 novembre 2023 – Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha proposto, nell’ambito del Progetto SVING, Scienza Viva, in collaborazione con Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e la Medicina del Lavoro e la Psicologia Clinica, un ciclo di incontri rivolti al personale dipendente dell’ospedale San Gerardo, per promuovere il benessere psicofisico attraverso l’immersione nella natura e nella bellezza della Villa Reale e dei suoi Giardini.

Durante il percorso, organizzato in sei incontri, i partecipanti hanno potuto sperimentare

una proposta innovativa che ha abbinato esperienze di mindfulness con esperienze di

immersione guidata in natura.

La cornice unica delle sale della Villa Reale di Monza ha dato un valore aggiunto alle attività

di Mindfulness, mentre la grandiosità dei Giardini Reali, con gli Alberi monumentali sempre

emozionanti, il Roseto Niso Fumagalli, la presenza dell’acqua nelle sue diverse forme, la

diversità dei paesaggi e delle prospettive, sono stati gli spunti per dialoghi e riflessioni che

hanno permesso ai partecipanti di avvicinarsi al mondo vegetale con occhi nuovi, un passo

alla volta, insieme.

Il presupposto del Progetto è racchiuso nell’intreccio del sapere scientifico con la storia della Villa Reale, di Giardini e Orti botanici e nell’opportunità di attualizzare il ruolo di questi siti come luoghi di esperienza inclusiva, aperti a tutti. Giardini e Orti botanici sono stati luoghi fondamentali nella storia delle “scienze della vita”, in quanto luoghi di rigenerazione di mente e corpo, ma anche laboratori avanzati di sperimentazione di scienza applicata nella costruzione dei giardini e delle tenute agricole gestite. Le conoscenze sono state utilizzate in vasti interventi di sistemazioni agrarie realizzando molti paesaggi italiani. Più nota è la funzione degli Orti botanici, attivi come luoghi di ricerca e didattica fin dal XVI secolo.

La Reggia di Monza con i Giardini Reali e il Parco, quest’ultimo originariamente progettato

come modello di tenuta agricola e di caccia, i complessi aderenti a ReGiS e alla Rete degli

Orti Botanici della Lombardia, si sono quindi proposti come laboratori di valorizzazione della

cultura scientifica, a partire dalla loro storia e dalle tracce materiali e immateriali che

permangono del rapporto uomo-natura. Questi luoghi costituiscono una risorsa per

rinnovare e reinterpretare la missione di parchi e Orti botanici pubblici nel quadro strategico

della sostenibilità codificata nelle agende internazionali in risposta ai fabbisogni di spazi

collettivi di qualità, di luoghi di rinnovata socialità, di centralità per il benessere psicofisico.

“Il Progetto, in collaborazione con la Fondazione IRCCS a favore dei dipendenti del San

Gerardo – spiega Giuseppe Distefano, Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco

di Monza – è stato supportato concretamente dal Consorzio che ha messo a disposizione

una parte delle risorse ricevute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) grazie ai

fondi previsti dalla Legge 29 marzo 1991, n. 113, modificata legge 10 gennaio 2000, n. 6

“Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”. L’esperienza è in fase di valutazione da

parte dei referenti della Medicina del Lavoro e di Psicologia Clinica e sarà un modello per lo

sviluppo di progetti futuri del Consorzio a favore di nuovi gruppi di destinatari: bambini,

giovani, studenti, cittadini, persone fragili ma anche semplici visitatori che potranno trarre

benessere psicofisico da questi innovativi percorsi di avvicinamento alla natura con altri

sguardi”.

“Con questo progetto, di cui ringrazio il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – sottolinea

il Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Claudio Cogliati –

desideravamo migliorare le condizioni di benessere psicofisico dei nostri lavoratori che negli

ultimi anni sono stati chiamati ad affrontare un’emergenza di enorme portata che ha avuto

ripercussioni sui carichi di lavoro, sulla stanchezza fisica e sulla salute psicologica”.

Redazione