Scalo Milano Outlet & More segna un nuovo traguardo: raggiunta la piena occupazione dei negozi dell’Outlet

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2023 – Scalo Milano Outlet & More, l’Outlet a soli 15 minuti dal centro di Milano, raggiunge la piena capienza delle unità di vendita esistenti all’interno del Villaggio, segnando un importante traguardo nel suo percorso di crescita.

Nel secondo semestre dell’anno, 14 sono i marchi che hanno aperto o apriranno un proprio negozio all’interno dell’Outlet meneghino. Tra questi, hanno scelto Scalo Milano Outlet & More come luogo esclusivo per i propri store, brand dal calibro di Rossignol -presente con un negozio unico che incorpora il suo DNA offrendo per la prima volta nel segmento outlet, oltre alla vendita di attrezzature da sci e abbigliamento, anche servizi tecnici per gli appassionati di montagna-; Brooks Brothers – che fa il suo ingresso con un negozio dal concept innovativo che rompe con i format del passato-; Ecoalf – il marchio di moda spagnolo diventato famoso per le sue collezioni innovative ed eco-friendly, il quale debutta nel canale Outlet con il primo store italiano proprio a Scalo Milano Outlet & More-; ACBC – prima azienda italiana nel mondo delle calzature certificate B-Corp e specializzata nella progettazione e produzione di prodotti sostenibili. La mission del Brand è creare prodotti con un approccio innovativo mettendo in campo collaborazioni esclusive con Brand del lusso.

Scalo Milano Outlet & More presenta importanti novità anche nel settore food con l’ingresso di Basara Sushi & Pasticceria, un concept innovativo che offre proposte di gusto adatte a tutta la giornata: dal pranzo alla cena, il sushi corner accoglie i clienti con il servizio smart&fast per assaporare la cucina giapponese scegliendo direttamente tra le proposte in vetrina. Nel pomeriggio si trasforma in una sala da tè, per prendersi una pausa sorseggiando un tè giapponese accompagnato da gustosi dolci, con una vasta selezione, tra cui le specialità della linea di pasticceria denominata Milanesità.

Il raggiungimento di questo traguardo segna l’inizio di un nuovo importante capitolo per Scalo Milano Outlet & More che prosegue nella sua evoluzione verso il compimento del piano di ampliamento annunciato lo scorso marzo 2023. 9mila metri quadrati si aggiungeranno agli attuali 35mila per lasciare spazio a importanti marchi premium e luxury del panorama Fashion italiano ed internazionale, a cui si aggiungerà una selezione di ristoranti di alto livello. Le nuove unità di vendita – il cui 40% risulta già allocato ancor prima dell’apertura – saranno 32 e genereranno oltre 300 nuovi posti di lavoro.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto la Full Capacity delle nostre unità di vendita. Ringraziamo tutti i Brand che hanno creduto nella nostra realtà e che hanno contribuito alla sua crescita” afferma Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More “Continueremo a lavorare duramente per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e per offrire un luogo unico per lo shopping, la ristorazione e l’intrattenimento grazie al ricco calendario di appuntamenti che da sempre anima il nostro Villaggio. Il prossimo anno sarà un anno sfidante ma allo stesso tempo emozionante in cui vedremo il compimento del piano di ampliamento. I nuovi Brand che faranno il loro ingresso arricchiranno ulteriormente la nostra offerta, fornendo ai nostri visitatori – abituali e non – ancora più motivi per tornare e scoprire cosa di nuovo abbiamo da offrire”.

Scalo Milano Outlet & More ha registrato nel corso del 2023 uno scontrino medio di 58 euro relativo al segmento fashion. La frequenza di visita per ogni cliente è di circa 10 volte l’anno.

Redazione