ALER A LECCO, ASSESSORE FRANCO: INVESTIMENTI IN QUESTO TERRITORIO PER OLTRE 15 MILIONI DI EURO. ASSEGNAZIONI +55%

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 09 novembre 2023 – È un deciso cambio di passo ai servizi abitativi pubblici in Lombardia, quello voluto dall’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, oggi in visita istituzionale a Lecco, dopo il cambio della Governance di Aler, per fare il punto sull’avanzamento del Piano Regionale Casa 2022-24.

Presente anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza.

ASSESSORE FRANCO: NON SOLO RIQUALIFICAZIONI – “Non stiamo solo riqualificando ed efficientando gli immobili con l’obiettivo di incentivare le assegnazioni – ha spiegato l’assessore Franco – accanto a tutto questo ci sono anche le politiche residenziali. Incentivare il mix abitativo rendendo sempre più eterogenea la composizione degli inquilini, il recupero della legalità, una maggiore presenza anche attraverso personale impegnato in servizi di vigilanza e manutenzione, i canoni calmierati, la possibilità di accedere alle locazioni anche per i redditi tra i 16mila e 40.000 euro, gli investimenti per gli universitari, i bandi per gli alloggi in valorizzazione per i dipendenti pubblici e gli accordi di rigenerazione urbana dei quartieri: sono solo alcune delle iniziative che ampliano il nostro orizzonte. Tanti punti del nostro programma, e non poco lavoro, con al centro sempre le persone”.

“Un Piano innovativo – ha proseguito Franco – che individua gli indirizzi strategici per lo sviluppo delle politiche abitative del triennio su cinque elementi fondamentali: sostenibilità, welfare abitativo, cura del patrimonio, rigenerazione urbana e housing sociale. Il tutto sostenuto da un’impattante programmazione di investimenti messa in campo da Regione Lombardia per un ammontare complessivo di circa un miliardo e mezzo di euro”.

SOTTOSEGRETARIO PIAZZA: ALER SUPPORTA AMMINISTRAZIONI – “Buon lavoro al neo presidente e al direttore – ha detto il sottosegretario Piazza – raccolgono una bella eredità grazie alla performante gestione negli anni. Aler su questo territorio si è ritagliata anche un ruolo di supporto alle amministrazioni, come nel caso dell’ostello di Lecco e del recupero di beni confiscati alla mafia. Un ruolo che sta anche a cavallo di una funzione socio assistenziale sulla quale Regione sta investendo con dinamicità ed efficienza. Un grazie anche all’assessore Franco per l’impronta dinamica e aggiornata che sta dando a questa competenza regionale. Non solo si sta provvedendo a un diritto fondamentale come la casa, ma si guarda alle necessità abitative emergenti e a progettualità che coinvolgono docenti, studenti, personale medico sanitario e di pubblica sicurezza”.

A LECCO INVESTIMENTI PER OLTRE 15 MILIONI DI EURO – Attraverso il Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024 per Lecco e il suo territorio sono previste risorse per complessivamente 15,6 milioni di euro. La somma è così ripartita: 900.000 euro per la ‘Sostenibilità del sistema’, 2,7 milioni di euro per il ‘Welfare abitativo’, 4,8 milioni e altri 7,2 milioni per la cura del patrimonio.

ASSEGNAZIONI PIÙ 55% – Le assegnazioni nei primi nove mesi del 2023 a Lecco sono 12, di cui 7 effettuate da Aler e 5 dal Comune. Le assegnazioni per Aler Bergamo Lecco Sondrio nel 2022 hanno avuto un incremento del 55% rispetto al 2021, passando dalle 184 unità a 285.

L’obiettivo di Aler Bergamo Lecco Sondrio per il prossimo triennio è recuperare circa 1000 alloggi (120 nel 2023), per i quali Regione Lombardia ha stanziato circa 3,5 milioni di euro per il 2024.

Dalla relazione semestrale di ALER 2023 risulta complessivamente una diminuzione del 16% di alloggi sfitti rispetto al 2020.

TRE NUOVI IMMOBILI NEL QUARTIERE DI VIA TURBADA – In corso un intervento di demolizione e ricostruzione a Lecco per 5,6 milioni di euro per complessivi 30 alloggi sap.

In relazione all’avanzamento delle opere sugli immobili di via Turbada: è stata ultimata la cantierizzazione, avviata la demolizione del compendio esistente comprese tutte le attività di strip-out (demolizione selettiva) completate. La prima palazzina è stata demolita, mentre è in corso la demolizione della seconda. Il tutto è in linea con i termini previsti dal cronoprogramma dei lavori.

Altre riqualificazioni riguardano l’efficientamento energetico e adeguamento sismico per un totale di circa 1,2 milioni di euro.

Per la rimozione amianto è stato stanziato un finanziamento di circa 250.000 euro per un intervento localizzato a Garlate.

IL WELFARE ABITATIVO – Attraverso la misura ‘Perlaffitto’ (destinata a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 26.000 euro) nell’ambito della Provincia di Lecco (Bellano, Lecco, Sondrio) sono stati erogati complessivamente 112.000 euro.

Redazione