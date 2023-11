CECCHETTI (LEGA): “SABATO E DOMENICA LA LEGA NELLE PIAZZE LOMBARDE CON 500 GAZEBO PER INFORMARE I CITTADINI DI QUANTO FATTO IN UN ANNO AL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE E PER IL TESSERAMENTO”

(Mi-lorenteggio.com) Milano 9 novembre 2023 – “Nei prossimi due fine settimana la Lega sarà nelle piazze delle Lombardia per due ‘gazebate’ consecutive, con circa 500 tra banchetti e gazebo, per distribuire materiale informativo ai cittadini su quanto è stato fatto dalla Lega e dai suoi ministri in un anno di Governo nazionale e per aggiornare su quanto è stato fatto in questi primi mesi della nuova legislatura dalla giunta regionale lombarda guidata dal presidente Attilio Fontana. Inoltre con questa ‘gazebata’ proseguiremo la nostra campagna di tesseramento. Ci prepariamo ad un’altra grande mobilitazione sul territorio lombardo, perché la Lega c’è sempre, anche lontano dal voto e non solo in campagna elettorale come fanno gli altri.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione