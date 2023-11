DERMATITE ATOPICA, A MILANO DUE GIORNATE DI VISITE DI SCREENING GRATUITE SU PRENOTAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2023. A Milano fanno tappa le visite di screening gratuite della campagna nazionale “Dermatite atopica? Da oggi si cambia”, realizzata con il patrocinio di ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), che hanno lo scopo di promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti nella remissione della malattia attraverso appuntamenti su prenotazione con i medici dermatologi in ambito ospedaliero.

Le visite si svolgeranno:

Venerdì 17 novembre presso l’S.C. Dermatologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, diretta dal Professor Angelo Marzano, in collaborazione con la Dottoressa Silvia Ferrucci, Responsabile del servizio di Dermatologia allergologica.

Sabato 2 Dicembre presso l’Unità di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, diretta dal Professor Santo Raffaele Mercuri.

Per prenotare la visita è a disposizione il contact center dedicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, al numero 02 8290 0620.

“La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica complessa che si caratterizza per prurito intenso e che incide fortemente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Per tale patologia non esiste una cura che possa portare ad una guarigione definitiva – afferma il Professor Angelo Marzano, Direttore SC Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – tuttavia oggi, grazie alla ricerca, abbiamo a disposizione varie possibilità terapeutiche che consentono di controllare in modo selettivo i principali meccanismi di sviluppo della malattia e quindi i sintomi, con notevole miglioramento del quadro clinico e del benessere soggettivo dei pazienti.”

“La dermatite atopica – spiega il Professor Santo Raffaele Mercuri, Primario dell’Unità Dermatologia dell’IRCCS San Raffaele – può essere una malattia davvero invalidante e per questo è utile rivolgersi a centri di eccellenza che possano offrire un supporto completo, sia per trovare il percorso di cura più adeguato attraverso terapie personalizzate, sia per ricevere consigli autorevoli e utili per la vita quotidiana”.

“Dermatite atopica? Da oggi si cambia” è realizzata in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e grazie al contributo incondizionato di AbbVie.

Per ulteriori informazioni: www.daoggisicambia.it