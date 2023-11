Rho. Proprietari consapevoli: due incontri per occuparsi meglio dei cani

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 novembre 2023 – Dalla collaborazione tra il Comune di Rho e il Centro Cinofilo il Reame del Cane nasce la prima edizione congiunta dell’evento formativo “Proprietari consapevoli”. L’obiettivo è quello di sviluppare una maggiore conoscenza del “migliore amico dell’uomo” e di puntare su proprietari consapevoli e responsabili sia nei confronti dei cani stessi sia rispetto a tutti i cittadini e al territorio.

Il percorso formativo, in relazione al Decreto Ministeriale del 26 novembre 2009, è rivolto a chi già possiede un cane e desidera migliorare il suo rapporto con esso; a tutti coloro che si preparano a possederne uno e sono, quindi, interessati a capire come impostare, fin da subito, un rapporto corretto con il proprio amico a quattro zampe; a tutti i cittadini interessati.

Vengono proposte due serate al termine delle quali sarà possibile partecipare alla sessione pratica e, a seguito del superamento di un test (teorico/pratico), verrà rilascio il “patentino” previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 06.08.2013. Sessione pratica e test sono facoltativi.

Questi i temi che verranno trattati:

Origini del cane: cane e uomo una secolare amicizia

Origine ed evoluzione del comportamento del cane

Sensi del cane, sistemi di comunicazione del cane

Bisogni del cane

Errori nella comunicazione tra uomo e cane

Relazione con il cane, cosa vuole il cane da noi, come essere buoni proprietari

Cani e proprietari buoni cittadini, obblighi e responsabilità

Cani e bambini

Attività, gioco, sport

Campanelli d’allarme: quando preoccuparsi e cosa fare

Alimentazione

Gli appuntamenti sono due, previsti il 16 e il 23 novembre alle ore 21.00 negli spazi del Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19.

“In città vivono molti cani e spesso la convivenza non è semplice – spiega l’assessore all’Ambiente e agli Animali Valentina Giro – Crediamo opportuno favorire la formazione di proprietari consapevoli, per il bene dei cani e per quello di tutta la comunità cittadina”.

