Buccinasco. Manutenzione straordinaria marciapiedi, al via i lavori

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 10 novembre 2023 – Come previsto dalla programmazione dei lavori del Piano delle opere pubbliche, mercoledì 15 novembre inizieranno gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di numerose strade cittadine, oltre venti, a partire da via Vivaldi e via Archimede.

Durante i lavori, che dureranno complessivamente 190 giorni, nei tratti stradali di volta in volta coinvolti sarà istituito – previa esposizione della relativa segnaletica – il divieto di sosta, il restringimento della carreggiata con senso unico alternato, il limite massimo di 30 km/h e l’adozione dei necessari accorgimenti per la protezione dei pedoni.

“Rispettando gli impegni presi – dichiara Stefano Parmesani, assessore ai Lavori pubblici – iniziamo importanti lavori di riqualificazione per cui l’Amministrazione ha impegnato risorse per quasi un milione di euro: realizziamo così un piano straordinario per il rifacimento di marciapiedi anche in zone che attendono questi interventi da anni”.

Redazione