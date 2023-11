Città metropolitana di Milano: 2,5 milioni di euro per riqualificare le scuole superiori Primo Levi ed Erasmo da Rotterdam di Bollate

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2023 – Oggi, venerdì 10 novembre 2023, il vice sindaco della Città metropolitana Francesco Vassallo e il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia hanno incontrato i rappresentanti del Consiglio di Istituto del Primo Levi e dell’Erasmo da Rotterdam di Bollate. L’incontro è stato organizzato dalla Città metropolitana a seguito delle criticità emerse nell’edificio successivamente gli eventi meteorici avversi dei giorni scorsi, che hanno determinato diverse infiltrazioni di pioggia dalla copertura. I tecnici di Palazzo Isimbardi oltre a dar conto dei lavori di manutenzione ordinaria fatti nel corso degli ultimi anni, hanno illustrato un progetto risolutivo e ad ampio raggio del valore economico di 2,5 milioni di euro che verrà realizzato nel prossimo anno.

La copertura della scuola è piana e l’impermeabilizzazione è garantita dalla presenza di guaine bituminose ardesiate. Nel corso degli anni, la copertura è stata sostituita parzialmente con interventi tampone fatti di volta in volta. Proprio su queste zone, dove la guaina è stata più volte oggetto di interventi, si presentano di frequente, delle infiltrazioni che compromettono il corretto svolgimento delle lezioni. Si andrà ad operare su tutte le zone di copertura ponendo rimedio definitivamente alle varie infiltrazioni. Nel dettaglio il progetto prevede la manutenzione straordinaria delle coperture, con rifacimento totale della medesima, dei canali di gronda, dei pluviali e della formazione di troppo pieno in corrispondenza di questi ultimi; inoltre è previsto il risanamento edile ed elettrico sia delle aule/laboratori che dei servizi igienici collocati al di sotto delle stesse e la verifica dell’impianto elettrico esterno.

Presumibilmente i lavori avranno avvio nell’estate del 2024 e dureranno circa 18 mesi con modalità tese a limitare al massimo il disagio per gli studenti, i docenti e il personale scolastico garantendo la continuità del servizio, l’utilizzo delle aree esterne di pertinenza e ottimizzando gli interventi di manutenzione a chiamata.

Secondo il vice Sindaco Francesco Vassallo: “Quello odierno è stato un confronto franco e costruttivo teso a risolvere i problemi che ci sono stati segnalati. Per fare fronte alle spese scolastiche dell’anno in corso siamo riusciti a recuperare dal bilancio delle risorse frutto delle economie realizzate. Ma si tratta di una goccia nel mare, purtroppo la Città metropolitana non ha risorse proprie per la manutenzione degli edifici scolastici, ma deve fare affidamento sui trasferimenti da parte dello Stato, che purtroppo in questi anni sono diminuiti drammaticamente. Serve un intervento da parte del Governo perché in base alle nostre proiezioni in futuro avremo sempre minori risorse a disposizione. Siamo comunque riusciti a rispettare le priorità di questa amministrazione metropolitana per garantire la sicurezza e la funzionalità degli edifici. Abbiamo molto lavoro davanti e grazie anche alle opportunità offerte dal PNRR sono certo che riusciremo a procedere nella giusta direzione, quella di garantire vivibilità e benessere ai cittadini dei Comuni metropolitani”.

“Nonostante le risorse economiche limitate di cui disponiamo ci siamo adoperati fin dall’emergere del problema per realizzare un progetto di rifacimento del tetto – spiega il consigliere Roberto Maviglia – la sicurezza nelle scuole e il dialogo con gli studenti, i genitori e i professori sono le nostre priorità assoluta. Abbiamo inoltre un progetto finalizzato al raggiungimento di una manutenzione predittiva per le nostre 158 scuole, ma per realizzarlo serve una riforma del sistema delle autonomie locali che dia alla Città metropolitana risorse certe e adeguate; è un bisogno non più rinviabile a cui Governo e parlamento devono dare una risposta”.

