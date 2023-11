COMO. CADE LUNGO IL SENTIERO, SOCCORSO 29ENNE

COMO, 11 novembre 2023 – Intervento oggi, sabato 11 novembre 2023, per la Stazione Lario Occidentale – Ceresio del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. I tecnici sono stati attivati in tarda mattinata per un ragazzo di 29 anni, caduto lungo il sentiero nella zona di Sant’Abbondio. Stava correndo ed è inciampato in un punto impervio; nella caduta, ha riportato dei traumi al volto. La centrale ha mandato sul posto i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che hanno raggiunto e valutato il giovane nella parte sanitaria; poi i soccorritori lo hanno immobilizzato e trasportato in sicurezza fino alla strada, dove c’era l’ambulanza della Croce Azzurra, che infine lo ha portato in ospedale. L’intervento è terminato nel primo pomeriggio.

Redazione