(Mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2023 – Questa notte, in zona San Siro, intorno alle ore 3.00, in via Morgantini, all’altezza con piazza Melozzo da Forlì, un uomo di 38 anni è stato investito da un veicolo pirata, riportando gravi ferite. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto è giunta anche la Polizia municipale che ha fatto tutti i rilievi.

Redazione