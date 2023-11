POLITICHE GIOVANILI. CONTRIBUTI PER 210MILA EURO IN FAVORE DI INIZIATIVE SPORTIVE DI VALORE SOCIALE E PROGETTI DI EDUCATIVA DI PROSSIMITÀ, ONLINE IL BANDO

Milano, 12 novembre 2023 – Ammontano complessivamente a 210mila euro i contributi stanziati dal Comune di Milano per sostenere progetti sperimentali nei quali lo sport sia il mezzo per raggiungere obiettivi di valore educativo, sociale, formativo e di integrazione sociale e iniziative integrate tra sport e attività di educativa di prossimità.

Il bando, online sul sito del Comune di Milano, si rivolge a Enti del Terzo settore, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le loro finalità lo svolgimento di attività sportive e/o educative rivolte ai giovani.

Saranno valutati (da un’apposita commissione) progetti e iniziative inerenti agli ambiti indicati destinati a bambini e bambine, ragazzi e ragazze (a partire dai 6 anni di età) le cui attività si siano svolte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

In particolare, per la prima linea di indirizzo, inerente ai progetti sperimentali che prevedono l’attività sportiva come mezzo per raggiungere finalità educative e di integrazione sociale, sono messi a bando 120mila euro. Il contributo massimo che potrà essere assegnato alla singola iniziativa, in questo ambito, è di 10mila euro.

Per la seconda linea di indirizzo, che riguarda i progetti integrati tra sport e attività di educativa di prossimità con durata di almeno due mesi, sono a disposizione 90mila euro. Il contributo massimo che potrà essere concesso al singolo progetto, in questo caso, è di 30mila euro.

Il bando resterà aperto fino al 29 novembre 2023.

“Lo sport è leva di crescita personale e strumento efficace di aggregazione, oltre che fondamentale mezzo di tutela del benessere e della salute fisica e psicologica. Attraverso i contributi stanziati – commenta l’assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili Martina Riva –miriamo a sostenere progetti di valore educativo e formativo che, ponendo al centro l’attività sportiva, contribuiscano alla promozione di coesione sociale e inclusione soprattutto tra i più giovani”.