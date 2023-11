Quanto è diventata bella Allianz Milano: 3-0 alla Lube

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2023 – Davanti ai quasi 4.200 spettatori dell’Allianz Cloud, Milano si ritrova e trova il suo primo successo, un successo pesante contro la Lube Cucine Civitanova che pur non ha demeritato e in particolare nel primo e secondo set è stata in partita fino all’ultimo punto. Per la formazione di casa il rientro di Paolo Porro dopo l’infortunio patito nel precampionato non poteva essere festeggiato in modo più bello. Bene anche l’opposto belga Ferre Reggers, chiamato a sostituire Dirlic (utilizzato solo per il doppio cambio dopo il trauma distorsivo) e risultato l’MVP del match. Primo set in equilibrio fino al 18-18 poi è la Lube a fare il primo break con un mani-out di Lagumdzija, ma il ritorno di Ishikawa e compagni è decisivo. Il secondo parziale finisce ai vantaggi, con Allianz Milano più concreta in attacco nei momenti chiave. Coach Blengini prova a cambiare le carte nel terzo, dentro Yant, poi Bottolo, ma è Milano a festeggiare una vittoria da tre punti in questo campionato di SuerLega Credem Banca.

La cronaca

Piazza può partire Porro in diagonale con Reggers, Kaziyski e Ishikawa laterali, Piano e Loser in posto tre e Catania libero. Dall’altra parte Blengini è forte della diagonale De Cecco-Lagundzja, Chineneyze e Diamantini centrali, Zaytsev e Nikolov in posto quattro e Balaso libero.



Paolino Porro è tornato in regia dopo lo stop delle prime tre giornate per il problema alla coscia, ma sembra non aver mai lasciato il campo dalla serie playoff dell’ultima stagione. Primo break Allianz Milano nel turno di servizio di Ishikawa 4-2, il palleggiatore ligure innesca Loser e l’argentino risponde da campione. La battuta di Lagumdzija firma il primo ace del match e si torna in parità 5-5. Prima magia di Porro a una mano per Reggers. Zaytsev non trova il servizio per tutto l’arco del match, dall’altra parte Ishikawa forza e Nikolov manda out: 12-10. Controbreak Lube con Chinenyeze che colpisce al servizio per il sorpasso 12-13. Piazza ferma la prima volta il gioco sul 13-15 al rientro l’opposto turco sbaglia dai nove metri e sull’azione successiva viene fermato da Kaziyski a muro per il 15-15. Ace di Nikolov e la Lube è di nuovo a +2. Dentro Yant su Nikolov, Porro mette due muri consecutivi 17-17. Reggers smarcato mette la palla più bella del primo set in diagonale 18-18. Mani-out di Lagumdzija 18-20. Allianz Milano la ribalta 22-21 e Blengini ferma il gioco con un time-out. Doppio monster block di Loser ed è 23-21. Il secondo arbitro Puecher vede un’invasione di piede di Nikolov confermata dal videocheck è setpoint chiuso in modo perentorio da un ace di Ishikawa.

Nell’intervallo tra primo e secondo set la premiazione di Volley4All il progetto valoriale sostenuto da Fondazione Allianz Umana Mente. In campo arriva “La coppia dei sogni” gli atleti paralimpici Emanuele Di Marino e Arjola Dedaj premiati dal presidente di Csi Milano e vicepresidente di Allianz Milano, Massimo Achini e dal patron Lucio Fusaro.

Non ci sono variazioni nel secondo parziale, con Miano che riesce subito a scavare un break 5-3, risponde Zaytsev, ma Reggers, chiamato da Porro fa il 6-4. Kaziyski nasconde il pallone e beffa il giovane Nikolov. Videochek su attacco di Ishikawa, che conferma la palla out senza tocco a muro, la Lube si porta in parità 7-7, poi sorpassa sul turno al servizio di Chinenyeze. La partita si accende, ma sono ancora gli ospiti avanti 8-10. Difese e recuperi spettacolari per il punto numero 11 della Lube chiuso da Nikolov, con grande intelligenza, Milano però c’è. Infrazione in palleggio di Diamantini per l’11-12, sul 13-15 Blengini mette Anzani per Chinenyeze in battuta, ma Kaziyski riceve e mette palla a terra. Un muro a tre su Zaytsev fa il 16-17 con Blengini che toglie lo “Zar” per Yant. Catania vola in difesa, ma è la Lube a fare il punto numero 18. Primo tempo di Piano, poi ace di Reggers aiutato dal nastro e Allianz Milano impatta sul 19-19. Ancora l’opposto belga per il sorpasso, rientrano per Civitanova Zaytsev e Chinenyeze, ma Milano è on fire 21-19 con Blengini che chiama time-out. Doppio cambio di Piazza che mette per una rotazione Dirlic e Zonta su Porro e Reggers, Lagumdzija attacca senza muro, poi fa un muro e si è nuovamente in parità 22-22. L’ex Chinenyeze sbaglia al servizio, dentro Vitelli che serve e ottiene il primo set-point sul 24-22, Blengini mette anche Larizza su De Cecco per il muro e Nikolov fa il 24-24 e pure il 25-25. Nuovo setpoint Allianz, Zaytsev manda out, Blengini la vuole vedere al videochek, ma la decisione non cambia è 27-25 Allianz, primo punto in casa per la squadra lombarda.

Terzo set con Yant e Anzani titolari su Zaytsev e Chinenyeze. Reggers risponde a Nikolov, che bello vedere questi due giovani schiacciatori sfidarsi a testa alta. Milano ottiene subito un break 5-3, ma la Lube non sta certo a guardare. Sul 10-9 Loser difende la rete e Allianz è di nuovo a +2. Ancora un muro di Milano nonostante la prodezza di De Cecco, +3 Allianz e Blengini ferma il gioco. Sul 14-11 dentro anche Bottolo per Nikolov. Difesa e contrattacco di Kaziyski, è davvero una bella Milano. Doppio cambio Allianz con Zonta e Dirlic, al rientro Porro chiude di seconda intenzione ed è 17-14. Ace di Lagumdzija, poi Ishikawa punge con un pallonetto corto in zona due, Loser sbarra la strada a Bottolo 19-16. Civitanova torna sotto e pareggia 19-19. Ancora Loser per il 20-19. Blengini mette Thelle e Lariazza per una rotazione, ma il norvegese sbaglia il servizio, poi Kaziyski chiude tre punti consecutivi è 24-20. Yant annulla il primo match point, ma chiude ancora Kaziyski 25-21. Trento è avvisata.

ALLIANZ MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA (25-21, 27-25, 25-21)

Durata set 27, 33, 24 1 ora 26 minuti

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 11, Mergarejo ne, Zonta, Catania (L), Vitelli, Reggers 15, Loser 10, Innocenzi ne, Piano 1, Ishikawa 9, Porro 3, Colombo (L2) ne, Dirlic. All. Roberto Piazza. 2° All. Nicola Daldello.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 4, Thelle, Motzo ne, Bissotto (L2) ne, Balaso (L), Zaytsev 7, Lagumdzija 16, Nikolov 15, Diamentini 5, De Cecco, Anzani, Bottolo 2, Larizza, Yant 3. All. Gianlorenzo Blengini. 2° All. Romano Giannini

Arbitri: Stefano Caretti di Roma e Andrea Puecher di Padova, terzo arbitro Maurina Sessolo, addetto al video check Elia Forcella.

MVP (giornalisti) Ferre Reggers – MVP (pubblico) Paolo Porro

Spettatori: 4.174

Note: Battute Milano 2 punti e 12 errori. Civitanova 5 punti e 17 errori. Muri Milano 8 punti. Civitanova 4 punti. Riecezione Milano 41% (14%). Civitanova 50% (19%). Attacco Milano 54%. Civitanova 50%.

La dichiarazione di Paolo Porro (Allianz Milano)

Sono tornato e sono davvero felice, non è stato facile stare fuori un mesetto per via dell’infortunio. Sono davvero felice, per avere potuto giocare ancora, ma anche per la prestazione generale della squadra che ha ricevuto, attaccato e battuto bene. Mercoledì sarà un’altra battaglia contro Trento. Adesso devo recuperare un attimo, ma sappiamo che dobbiamo essere forse ancora più cattivi per risalire la classifica e tutti sappiamo che squadra sia Trento, campione d’Italia.

