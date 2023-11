A Buccinasco un laboratorio tra reti territoriali per giovani con gravi disabilità

La cooperativa sociale Seconda Navigazione, con il patrocinio del Comune di

Buccinasco, organizza un incontro presso la Sala consiliare Elda Filiberti venerdì 17

novembre alle ore 15, a cui parteciperà anche il ministro per le disabilità Alessandra

Locatelli

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 13 novembre 2023 – Un Centro Socio Educativo per giovani con disabilità grave: è questa la formula che contraddistingue l’offerta della Cooperativa Seconda Navigazione, avviata nel 2017 e riconosciuta come progetto sperimentale dal Comune di Buccinasco l’anno successivo.

La piccola cooperativa è nata da un gruppo di famiglie con figli afflitti da neuropatologie congenite per offrire un percorso socio-educativo personalizzato per l’accoglienza diurna di bambini e adolescenti con disabilità grave e gravissima di origine neurologica, congenita o acquisita.

Con il patrocinio del Comune, la cooperativa organizza l’incontro “Un laboratorio tra reti

territoriali per giovani con disabilità gravi”, in programma venerdì 17 novembre alle ore 15 presso la Sala consiliare Elda Filiberti di via Vittorio Emanuele 7, a cui parteciperà Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità.

Oltre al saluto del sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, porterà un suo contributo al dibattito Davide Sironi, dirigente della Direzione generale Famiglia Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. Parteciperanno il presidente della Cooperativa Seconda Navigazione Alberto Mina, la coordinatrice Alice Spagnuolo, Antonello Bolis, direttore generale di Cura e Riabilitazione, Maurizio Marzegalli, in rappresentanza di Fondazione Maddalena Grassi e Tamara Laurenzi, in rappresentanza dell’associazione Sostieni il Sostegno, che da anni organizza iniziative di raccolta fondi a favore di famiglie con figli disabili, tra cui le famiglie di Seconda Navigazione. Conclusioni del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

“L’aspetto innovativo della proposta di Seconda Navigazione – dichiara il presidente Alberto Mina – consiste nell’integrazione di offerta educativa e assistenza sanitaria, attraverso un progetto di vita personalizzato sul singolo ragazzo. Sin dal momento della nascita della cooperativa, è nato un confronto con Regione Lombardia per portare alla modifica regionale in ambito di definizione delle caratteristiche dei centri socio-educativi, per codificare questo tipo di offerta che fino ad oggi non è standardizzata nei parametri regionali”.

Il progetto di Seconda Navigazione a Buccinasco si realizza con la collaborazione strutturata di Fondazione Maddalena Grassi, specializzata nell’offerta di servizi domiciliari, sanitari e

infermieristici, presente nel progetto per l’assistenza ai ragazzi in carico, e della supervisione di personale specializzato della Cooperativa Cura e Riabilitazione.



“Il caso della Cooperativa Seconda Navigazione – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – a buon diritto può essere definitivo un vero e proprio laboratorio tra reti territoriali di servizi rivolti a giovani e adolescenti con gravi disabilità: un esempio virtuoso di collaborazione e sinergia che può diventare un caso-pilota da codificare e standardizzare anche altrove. Siamo orgogliosi che questo accada a Buccinasco e ringraziamo di cuore le famiglie di Seconda Navigazione che con tenacia e passione credono e mettono in pratica questo progetto”.

Riferimenti Seconda Navigazione

Alberto Mina (335 7576032) – Alice Spagnuolo (333 4359509).

V.A.